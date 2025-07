Cybersécurité en Suisse : actualités du 2 juil 2025

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Dans le cadre de la veille de la semaine cybersécurité en Suisse, deux cyberattaques ont malheureusement été annoncées. La première concerne la commune de Villars-sur-Glâne, située dans le canton de Fribourg, qui a été la cible d’une attaque ayant poussé l’administration locale à déconnecter ses serveurs pendant plusieurs jours.

La seconde concerne la fondation suisse Radix, active dans le domaine de la santé, qui a confirmé avoir été victime d’une attaque par ransomware d’envergure, menée par le groupe Sarcoma. L’incident a entraîné le vol et la mise sous clé de données sensibles, avec un préjudice qualifié de « considérable » par l’organisation. Deux téraoctets d’informations auraient été exfiltrés, les cybercriminels menaçant de les publier si aucune rançon n’était versée.

Un autre incident révèle la fuite de données personnelles concernant 44 parlementaires fédéraux suisses. Ces informations, comprenant des adresses, des numéros de téléphone et des mots de passe, ont été retrouvées sur le dark web, exposant potentiellement les élus à des tentatives de cyberespionnage ou d’usurpation d’identité.

Dans un contexte de menaces persistantes, la Chancellerie fédérale a annoncé une refonte de sa stratégie pour les centres de données de l’administration. Le plan repose sur deux niveaux d’exigence pour moderniser les infrastructures et renforcer la souveraineté numérique. Il prévoit la construction de nouveaux sites et la rénovation de centres existants, dans une logique de résilience accrue et de maîtrise opérationnelle des données critiques de la Confédération.

Enfin, le Conseil des États s’est prononcé en faveur d’une augmentation substantielle du budget du Bureau fédéral de la cybersécurité (BACS). Une motion vise à porter les moyens de la structure à 26,3 millions de francs dès 2026, puis à les augmenter à 31,4 millions les années suivantes. Ce soutien financier répond à l’explosion du nombre d’incidents et à l’élargissement des missions confiées au BACS, notamment dans le cadre de la nouvelle obligation de déclaration des cyberincidents.

Les actus suisses de la semaine

