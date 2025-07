Les dernières cyberattaques (1 juil 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Une vague d’activités malveillantes a ciblé cette semaine des secteurs variés. Ainsi, en Écosse, la municipalité de Glasgow fait face à une cyberattaque majeure perturbant massivement ses services numériques. Bien que les auteurs ne soient pas identifiés, les autorités opèrent en supposant que des données ont été exfiltrées. Aux Etats-Unis, la compagnie United Natural Foods (UNFI), fournisseur de Whole Foods, a rétabli ses systèmes critiques après une attaque, tandis qu’Hawaiian Airlines a reconnu une compromission de certains accès sans impact sur les vols.

L’aviation civile a été directement concernée par un incident de spoofing GPS en Inde. Un vol d’Air India Express a dû faire demi-tour après une interférence suspecte à proximité de la frontière pakistanaise, renforçant les inquiétudes croissantes sur la sécurité des navigations dans les zones géopolitiquement sensibles.

Les campagnes d’espionnage et de phishing ciblé ont connu une recrudescence, en particulier depuis l’Iran. Le groupe APT35, associé aux Gardiens de la Révolution islamique, mène une campagne sophistiquée contre des experts israéliens en cybersécurité et des universitaires. En usant de faux profils de consultants et de communications hyperréalistes générées par intelligence artificielle, les attaquants guident leurs cibles vers des pages de hameçonnage élaborées. Ce dispositif, soutenu par une infrastructure dynamique de plus de 130 domaines, met en évidence une montée en compétence technique notable.

Sur un plan plus large, le Department of Homeland Security américain alerte contre l’intensification des cybermenaces iraniennes, impliquant tant des groupes affiliés que des hacktivistes pro-régime. En parallèle, la Russie est aussi sous surveillance : APT28 (Fancy Bear), opérant via l’application Signal, aurait déployé deux nouveaux malwares ciblant des structures gouvernementales ukrainiennes.

D’autres campagnes d’attaque se sont appuyées sur des techniques d’ingénierie sociale. Le mécanisme ClickFix, basé sur de faux CAPTCHA, a enregistré une progression de 517 %, avec l’apparition de variantes comme FileFix. Ces attaques sont liées à une diversité de charges malveillantes, allant du ransomware aux outils de post-exploitation. Par ailleurs, la plateforme de support de Trezor a été détournée pour des campagnes de phishing visant les détenteurs de crypto-actifs.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les infrastructures critiques restent des cibles de choix. Plus de 1 000 routeurs SOHO ont été détournés pour alimenter une campagne d’espionnage à l’origine chinoise, identifiée sous le nom de « LapDogs ». Ces dispositifs, souvent laissés sans supervision, servent de relais pour contourner les systèmes de détection. De leur côté, des serveurs Microsoft Exchange exposés ont été compromis par des keyloggers injectés dans les pages de connexion Outlook.

Enfin, certains acteurs adaptent leur ciblage. Le groupe Scattered Spider, connu pour ses attaques contre les secteurs de l’assurance et du commerce, s’attaque désormais aux entreprises du transport et de l’aviation. En Russie, des mesures de restriction prises contre Cloudflare ont rendu de nombreux services inaccessibles, illustrant une stratégie de contrôle renforcé de l’espace numérique national.

Les cyberattaques de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail