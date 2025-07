Le top 5 des actus cybersécurité (2 juil 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Le Top5 des actus de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs actualités majeures en matière de cybersécurité et voici les 5 principales actualités sélectionnées:

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) a confirmé le premier décès directement lié à cette attaque, marquant une étape dans l’évaluation des conséquences humaines des cyberincidents. Cet événement est à associer à la cyberattaque contre le fournisseur de services de pathologie Synnovis en 2024.

Une vaste alerte autour d’une prétendue fuite de 16 milliards de mots de passe a alimenté un véritable tourbillon médiatique, avant d’être largement remise en cause par la communauté experte. L’analyse du jeu de données révèle qu’il ne s’agit pas d’une faille inédite, mais d’une compilation d’anciennes bases déjà rendues publiques, souvent issues de malwares voleurs d’informations (infostealers). Le caractère sensationnaliste de la communication initiale, basée sur peu de preuves vérifiables, a été critiqué, notamment en raison du risque de banalisation des vraies alertes de sécurité.

Du côté des évolutions des systèmes, Microsoft annonce un changement notable dans la gestion des erreurs critiques de Windows 11 : la célèbre « Blue Screen of Death » (BSOD) laisse place à une version noire plus épurée. Cette transformation vise à offrir une interface plus moderne et utile, en affichant directement les codes d’erreur et les pilotes fautifs à l’écran, sans passer par l’analyse complexe des fichiers de vidage mémoire. Elle s’accompagne du déploiement d’une fonctionnalité appelée Quick Machine Recovery, destinée à améliorer la résilience des systèmes suite à une panne critique.

Aux États-Unis, la Chambre des représentants a interdit l’utilisation de WhatsApp sur les appareils professionnels de ses collaborateurs. Cette mesure répond à des inquiétudes croissantes concernant la sécurité des données, notamment en lien avec les mécanismes de chiffrement et de stockage de l’application. Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large de restriction des applications tierces sur les dispositifs sensibles, visant à limiter les risques de fuites ou d’expositions accidentelles.

Enfin, en Russie, le dossier REvil a connu un nouveau dénouement judiciaire. Quatre membres du célèbre groupe de ransomware, arrêtés en 2022, ont été condamnés pour fraude financière et crimes informatiques. Toutefois, le tribunal a décidé de leur remise en liberté immédiate, estimant que leur temps de détention provisoire était suffisant. Les biens saisis incluent des véhicules de luxe et plusieurs centaines de milliers de dollars. Le groupe REvil reste associé à certaines des attaques les plus spectaculaires, notamment celle contre Kaseya en 2021.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée :

💡 Ne manquez plus l'essentiel

