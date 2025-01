Silk Road : la controverse de la grâce présidentielle

Donald Trump a accordé une grâce totale à Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, suscitant des débats sur la cybersécurité et la justice.

Le contexte de l’affaire Silk Road

En janvier 2025, une annonce de l’ancien président Donald Trump a bouleversé le monde de la cybersécurité et de la justice : Ross Ulbricht, créateur de la plateforme Silk Road, a reçu une grâce présidentielle totale. Pour comprendre l’impact de cette décision, il faut revenir sur l’histoire de Silk Road, ce marché noir en ligne ayant marqué un tournant dans l’utilisation du dark web.

Lancée en 2011, Silk Road a rapidement gagné en notoriété en tant que place de marché anonyme facilitant la vente de produits illicites, comme des drogues ou des armes, exclusivement en Bitcoins. La plateforme, opérant sur le réseau Tor, est devenue un symbole de l’ère numérique décentralisée. Mais en 2013, après une enquête du FBI, le site a été fermé et Ulbricht, connu sous le pseudonyme « Dread Pirate Roberts », arrêté. En 2015, il a été condamné à deux peines de prison à perpétuité et 40 ans supplémentaires, sans possibilité de libération conditionnelle, pour des charges liées au trafic de drogue, au blanchiment d’argent et à la création d’un réseau criminel.

Un geste politique ou un acte de justice ?

Donald Trump, désormais Président, a annoncé cette décision en déclarant vouloir honorer la communauté libertarienne, qui soutient fermement Ross Ulbricht. Ce dernier est souvent vu par ses partisans comme une victime d’une peine disproportionnée et un pion dans une lutte politique plus large.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a affirmé :

« J’ai le plaisir de signer une grâce totale et inconditionnelle pour Ross William Ulbricht, en hommage à sa mère et au mouvement libertarien. »

Cette annonce a suscité des réactions variées et les critiques ne se sont pas fait attendre. De nombreux professionnels de la cybersécurité et membres des forces de l’ordre estiment que cette grâce pourrait envoyer un mauvais signal, en minimisant la gravité des crimes associés à la gestion de Silk Road.

Quels impacts pour la cybersécurité et le dark web ?

La libération d’Ulbricht relance le débat sur les implications éthiques et pratiques pour le dark web et la cybersécurité. En tant que créateur de l’un des premiers grands marchés noirs numériques, Ulbricht est souvent vu comme un pionnier, mais aussi comme un acteur clé ayant révélé les dangers des technologies anonymisantes.

Certains experts craignent que cette grâce puisse encourager la résurgence de plateformes similaires. D’autres estiment que la décision reflète davantage une critique du système judiciaire américain, pointant du doigt des peines jugées trop sévères dans les affaires de cybercriminalité.

Pour en savoir plus

Le nouveau président a tenu sa promesse envers ses partisans libertariens : il gracierait Ross Ulbricht, le fondateur de la place de marché du dark web Silk Road, qui a été condamné il y a dix ans pour des accusations liées à la distribution de drogue, au piratage illégal, au vol d’identité… Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Donald Trump vient de faire libérer Ross Ulbricht, l’illustre fondateur du marché noir Silk Road. Après dix ans derrière les barreaux, le développeur libertarien peut à nouveau gouter à la liberté. Lire la suite sur Flux toutes les actualités – 01net

(Re)découvrez également: