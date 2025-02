Les vulnérabilités à suivre (10 fév 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées et corrigées par des acteurs majeurs du secteur technologique, soulignant l’importance continue de la vigilance en matière de cybersécurité.

Cisco a corrigé deux vulnérabilités critiques dans son Identity Services Engine (ISE), identifiées comme CVE-2025-20124 et CVE-2025-20125. La première est une faille de désérialisation Java non sécurisée dans l’API de Cisco ISE, permettant à un attaquant authentifié à distance d’exécuter des commandes arbitraires en tant qu’utilisateur root sur un appareil affecté. La seconde est une faille de contournement d’autorisation qui pourrait permettre à un attaquant authentifié avec des privilèges administratifs en lecture seule d’obtenir des informations sensibles, de modifier la configuration du système et de redémarrer l’appareil. Cisco recommande aux clients de mettre à jour vers les versions logicielles corrigées appropriées pour atténuer ces vulnérabilités.

Veeam a publié des correctifs pour une vulnérabilité critique, CVE-2025-23114, affectant son logiciel de sauvegarde. Cette faille réside dans le composant Veeam Updater et permet à un attaquant de mener une attaque de type « Man-in-the-Middle » pour exécuter du code arbitraire sur le serveur de l’appliance concernée avec des permissions root. Les produits concernés incluent Veeam Backup pour Salesforce, Nutanix AHV, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, ainsi que pour Oracle Linux Virtualization Manager et Red Hat Virtualization. Veeam a publié des mises à jour pour ces produits et recommande aux utilisateurs de les appliquer rapidement.

Microsoft a identifié plus de 3 000 clés ASP.NET divulguées publiquement, susceptibles d’être utilisées pour des attaques par injection de code. Cette pratique insécurisée, où des développeurs intègrent des clés machine ASP.NET provenant de ressources accessibles au public, expose les applications à des risques d’exploitation. Microsoft a observé une activité limitée en décembre 2024 impliquant un acteur inconnu utilisant une clé machine ASP.NET statique disponible publiquement pour injecter du code malveillant et déployer le framework post-exploitation Godzilla. Il est conseillé aux développeurs de ne pas copier des clés à partir de sources publiques et de les faire tourner régulièrement pour atténuer ces risques.

Netgear a corrigé deux vulnérabilités critiques affectant plusieurs modèles de routeurs WiFi, notamment des routeurs Nighthawk Pro Gaming. Ces failles permettent à des attaquants non authentifiés d’exécuter du code à distance et de contourner l’authentification. Netgear recommande fortement aux utilisateurs de télécharger et d’installer le dernier firmware dès que possible pour sécuriser leurs appareils.

AMD a publié des mises à jour de microcode pour corriger une vulnérabilité de haute gravité, identifiée comme CVE-2024-56161, qui pourrait être exploitée pour charger des microcodes malveillants sur des appareils non corrigés. Cette faille est due à une faiblesse dans la vérification de la signature du chargeur de microcode ROM des CPU AMD. Les attaquants disposant de privilèges administrateur local peuvent exploiter cette faiblesse.

Enfin, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a émis un avertissement concernant une vulnérabilité critique d’exécution de code à distance (RCE) affectant Microsoft Outlook, identifiée comme CVE-2024-21413. Cette faille est causée par une validation incorrecte des entrées lors de l’ouverture d’e-mails contenant des liens malveillants, permettant aux attaquants de contourner la vue protégée et d’exécuter du code malveillant. La CISA recommande aux agences fédérales américaines de sécuriser leurs systèmes contre ces attaques en cours.

Les vulnérabilités de la semaine

