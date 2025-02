Les vulnérabilités à suivre (3 fév 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents notables ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs et technologies.

Une vulnérabilité critique a été découverte dans une API d’un service de voyage tiers, exposant des millions d’utilisateurs de compagnies aériennes à des prises de contrôle de comptes. Les attaquants pouvaient exploiter cette faille en manipulant le paramètre de redirection OAuth, leur permettant d’accéder aux informations personnelles sensibles des utilisateurs et d’utiliser leurs points de fidélité pour effectuer des réservations non autorisées. Cette situation souligne les risques associés aux intégrations de la chaîne d’approvisionnement des API et la nécessité de mesures de sécurité renforcées dans les écosystèmes de services tiers.

Une nouvelle attaque ciblant les navigateurs Chrome, baptisée « Browser Syncjacking », a été identifiée. Cette méthode permet aux attaquants de créer des profils gérés malveillants et de tromper les utilisateurs pour qu’ils activent la synchronisation Chrome, leur offrant ainsi un accès complet aux données du navigateur, y compris l’historique de navigation et les mots de passe enregistrés. Les conséquences potentielles incluent l’installation de logiciels malveillants, la capture de frappes au clavier et l’accès non autorisé aux webcams et microphones des appareils.

Dans le domaine des services de protection de la vie privée, une faille de protection mémoire a été découverte dans Proton VPN et Proton Pass, mettant potentiellement en danger 500 millions d’utilisateurs. Cette vulnérabilité pourrait exposer des données sensibles, y compris le trafic VPN chiffré et des informations de paiement. Bien que Proton soit réputé pour sa sécurité, cet incident souligne les défis liés à la protection des utilisateurs face aux vulnérabilités logicielles.

Une faille critique a été exploitée dans Fortinet, permettant aux attaquants d’obtenir des privilèges super-administrateur sur des produits FortiOS et FortiProxy exposés à Internet. Cette vulnérabilité a été activement exploitée dans une série d’attaques récentes.

Dans le domaine des appareils de santé, une alerte a été émise concernant des moniteurs de patients largement utilisés qui contiendraient une porte dérobée. Cette vulnérabilité permettrait l’envoi discret de données sensibles des patients vers une adresse IP distante et autoriserait le téléchargement et l’exécution de fichiers sur l’appareil, posant de graves risques pour la confidentialité des informations médicales.

Les utilisateurs de montres GPS Garmin ont signalé des dysfonctionnements majeurs, notamment des crashs lors de l’utilisation d’applications nécessitant l’accès au GPS, suivis d’une boucle de redémarrage affichant un logo en forme de triangle bleu. Ce problème affecte plusieurs séries de montres, rendant les appareils inutilisables pour de nombreux utilisateurs.

Une vulnérabilité critique non corrigée a été exploitée dans les appareils Zyxel de la série CPE. Cette faille de type injection de commande permet à des attaquants non authentifiés d’exécuter des commandes arbitraires en utilisant des comptes de service spécifiques, compromettant potentiellement la sécurité des réseaux utilisant ces appareils.

Une série d’attaques nommées « Clone2Leak » a été découverte, exploitant des failles dans la gestion des demandes d’authentification par Git et ses gestionnaires de crédentiels. Ces attaques peuvent compromettre des mots de passe et des jetons d’accès dans divers outils liés à Git, soulignant la nécessité pour les développeurs de mettre à jour leurs outils et de renforcer la sécurité de leurs environnements de développement.

Apple a corrigé sa première vulnérabilité zero-day de l’année, activement exploitée pour cibler les utilisateurs d’iPhone. L’exploitation de cette faille met en évidence la persistance des attaques ciblant les appareils Apple, malgré les efforts continus de renforcement de la sécurité du système iOS.

Enfin, CISA et le FBI ont émis une alerte concernant l’exploitation continue de vulnérabilités anciennes dans les produits Ivanti Cloud Service Appliances (CSA). Bien que des correctifs aient été publiés depuis septembre dernier, des attaquants continuent de les exploiter pour compromettre des réseaux vulnérables, rappelant l’importance d’appliquer rapidement les mises à jour de sécurité.

Les vulnérabilités de la semaine

