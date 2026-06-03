Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Les premiers chatbots grand public ont pu être aisément « jailbreakés » par de simples consignes textuelles, contournant leurs garde-fous pour générer recettes de drogue, instructions de logiciels malveillants ou guides de fabrication d’explosifs.

Le Pentagone a officiellement inscrit Anthropic sur sa liste de menaces pour la chaîne d’approvisionnement nationale, tandis que la NSA continue malgré tout d’utiliser un modèle avancé de Claude, faute d’alternative disponible.

L’Allemagne lance un programme de 125 millions d’euros via l’agence d’innovation SPRIND pour tenter de rattraper le retard européen dans le développement de modèles d’intelligence artificielle dits de « frontière ».

Le modèle Mythos d’Anthropic a identifié quelque 23 000 vulnérabilités potentielles dans 1 000 projets open source, dont un grand nombre déjà confirmés comme critiques ou de gravité élevée, avec un total encore appelé à croître.

Les différentes études et annonces soulignent une accélération des risques liés aux modèles d’intelligence artificielle avancés, utilisés à la fois comme outils critiques par des agences de renseignement, comme leviers industriels pour l’Europe, et comme scanners massifs de vulnérabilités logicielles. Cette montée en puissance heurte frontalement les enjeux de sécurité nationale, de dépendance technologique et de durcissement des écosystèmes open source.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Anthropic : Mythos a détecté 23 000 vulnérabilités potentielles dans 1 000 projets open source. De nombreuses vulnérabilités critiques ou à haut risque ont été confirmées et leur nombre ne cesse d'augmenter. Cet article « Anthropic : Mythos a détecté 23 000 vulnérabilités potentielles dans 1 000 projets open source » a été initialement publié sur SecurityWeek. Lire la suite