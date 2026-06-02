Cyberattaques : les 14 incidents majeurs du 2 juin 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le FBI alerte sur Kali365, un service de phishing clé en main qui détourne l’authentification par code d’appareil OAuth de Microsoft 365 pour voler des jetons de session et contourner la double authentification, permettant la prise de contrôle de comptes.

Une campagne baptisée Megalodon a compromis plus de 5 500 dépôts GitHub en injectant de faux workflows GitHub Actions, capables de dérober identifiants, secrets d’intégration continue, clés et jetons utilisés dans les chaînes de développement logiciel.

Un nouveau groupe d’espionnage GopherWhisper, aligné sur la Chine, cible des institutions gouvernementales mongoles avec tout un arsenal de malwares, utilisant Discord, Slack, Outlook et d’autres services légitimes pour le contrôle à distance et l’exfiltration de données.

Une campagne zero-click exploite des failles d’iOS 16 et de WhatsApp pour détourner des comptes sur iPhone sans action de l’utilisateur, en exfiltrant le matériel cryptographique de session puis en envoyant des demandes de virements à partir des conversations récentes.

Les incidents de la semaine illustrent une même tendance : l’attaque directe des mécanismes de confiance – authentification OAuth, workflows GitHub, services de messagerie grand public – pour voler des jetons, secrets et sessions. Des plateformes critiques, de Microsoft 365 à WhatsApp en passant par GitHub et Slack, deviennent le terrain privilégié de campagnes industrielles mêlant phishing-as-a-service, supply chain logicielle et espionnage ciblé.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Des chercheurs découvrent 73 fausses extensions VS Code diffusant le malware GlassWorm v2 Des chercheurs en cybersécurité ont repéré des dizaines d'extensions Microsoft Visual Studio Code (VS Code) sur le dépôt Open VSX, liées à une campagne persistante de vol d'informations baptisée GlassWorm. Ce groupe de 73 extensions a été… Lire la suite