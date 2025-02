Les dernières cyberattaques (11 fév 2025)

Les pays baltes européens se préparent à des cyberattaques alors qu’ils prévoient de se déconnecter ce week-end d’un réseau électrique commun datant de l’ère soviétique avec la Russie et la Biélorussie. La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie actionneront le commutateur le 9 février, se déconnectant ainsi du réseau électrique commun de l’ère soviétique avec la Russie et la Biélorussie.