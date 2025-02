Les actus cybersécurité de la Suisse (26 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, la Suisse a été le théâtre de plusieurs événements marquants en matière de cybersécurité, reflétant une intensification des menaces et des initiatives pour y faire face.

Les tentatives de phishing ont connu une augmentation spectaculaire en 2024, avec environ 6,7 millions d’attaques bloquées. Cette escalade place désormais la Suisse au 6e rang mondial des pays les plus ciblés par des pièces jointes malveillantes dans les e-mails.

Parallèlement, la police cantonale de Zurich a arrêté un individu soupçonné d’avoir escroqué plus de 100 000 francs suisses via de fausses annonces en ligne et une application de paiement. Les investigations ont révélé que le suspect ne livrait jamais les marchandises vendues, détournant ainsi des fonds considérables.

Les autorités zurichoises ont également mis en garde contre une nouvelle vague de courriels de phishing ciblant les clients de Swisscard. Ces messages frauduleux, habilement conçus avec une apparence officielle et une adresse personnalisée, incitent les destinataires à mettre à jour leurs informations via un QR code menant à un site malveillant. Cette approche sophistiquée vise à dérober des données sensibles et à accéder aux comptes des victimes.

En réponse à une cyberattaque survenue au printemps 2023 contre l’entreprise Xplain SA, fournisseur de logiciels pour l’administration fédérale, le Conseil fédéral a été informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir de futures fuites de données. Ces actions incluent le renforcement de la gestion de la sécurité et l’élaboration de programmes de formation pour sensibiliser les collaborateurs aux protocoles de sécurité. De plus, l’acquisition récente de Xplain par CHAPTERS GROUP SA a été évaluée et ne présente pas de risque particulier pour la sécurité des informations de la Confédération.

Le canton de Zurich intensifie ses efforts en matière de cybersécurité en lançant un appel d’offres pour constituer un pool d’experts externes. Cette initiative vise à soutenir la mise en œuvre des « Directives particulières de sécurité de l’information » (BISR) au sein des différentes directions cantonales. Un besoin estimé à près de 7000 jours-personnes a été identifié pour mener à bien ces projets, reflétant l’engagement du canton à renforcer sa posture de sécurité informatique.

Lors des Swiss Cyber Security Days à Berne, le chef de l’armée suisse, Thomas Süssli, a évoqué la réalité d’une « guerre hybride » en cours, caractérisée par des cyberattaques persistantes. Il a souligné que le Bureau fédéral de la cybersécurité reçoit une notification toutes les huit minutes et demie, la majorité étant volontaire. Cependant, une obligation de signalement pour les opérateurs d’infrastructures critiques sera instaurée au cours du premier semestre 2025, afin d’améliorer la compréhension de la situation et de renforcer les défenses nationales.

Les actus suisses de la semaine

