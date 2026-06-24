IA & Cybersécurité : les 11 actus clés du 24 juin 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Les autorités américaines ont imposé en urgence un contrôle d’exportation sur les modèles Claude Mythos 5 et Fable 5, forçant Anthropic à désactiver l’accès pour tout « ressortissant étranger », y compris ses propres employés non américains.

Une lettre ouverte signée par des dizaines d’experts en sécurité demande au gouvernement américain de revenir sur les restrictions d’exportation frappant les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic.

Le président français appelle les démocraties les plus riches à coopérer pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle avancée et exhorte les États-Unis à partager leurs technologies d’IA de pointe avec leurs alliés.

Le service de renseignement intérieur français met fin à son contrat avec Palantir et choisit ChapsVision pour le remplacer, dans un contexte européen de réduction de dépendance aux technologies américaines pour le cloud sensible, l’IA et les services publics.

Les décisions autour de Claude Mythos 5 et Fable 5, la pression d’experts pour lever les restrictions d’exportation, l’appel du président français à une régulation concertée et le remplacement de Palantir par ChapsVision illustrent une fragmentation accélérée de l’écosystème IA, désormais structurée par des arbitrages de souveraineté technologique, de contrôle des capacités avancées et de dépendance stratégique aux fournisseurs.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Au cœur de la bataille pour Claude Mythos 5 Le gouvernement a torpillé le modèle le plus récent et le plus puissant d'Anthropic. Selon des sources de The Verge, le laboratoire d'IA et d'autres promoteurs de l'IA ont passé le week-end à tenter d'expliquer que Fable… Lire la suite

Les services de renseignement français abandonnent Palantir PARIS — La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a annoncé mardi matin la fin de son contrat avec le géant américain des technologies de surveillance Palantir. La DGSI a choisi la société française ChapsVision pour… Lire la suite