Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

IA & Cybersécurité : les 11 actus clés du 24 juin 2026

Illustration futuriste pour la veille IA : un cerveau numérique bleu translucide, parcouru de circuits dorés, est au centre d'un tunnel de lumière dynamique composé de flux de données rapides bleus, violets et or, symbolisant la vitesse du progrès technologique.
Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine

  • Les autorités américaines ont imposé en urgence un contrôle d’exportation sur les modèles Claude Mythos 5 et Fable 5, forçant Anthropic à désactiver l’accès pour tout « ressortissant étranger », y compris ses propres employés non américains.
  • Une lettre ouverte signée par des dizaines d’experts en sécurité demande au gouvernement américain de revenir sur les restrictions d’exportation frappant les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic.
  • Le président français appelle les démocraties les plus riches à coopérer pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle avancée et exhorte les États-Unis à partager leurs technologies d’IA de pointe avec leurs alliés.
  • Le service de renseignement intérieur français met fin à son contrat avec Palantir et choisit ChapsVision pour le remplacer, dans un contexte européen de réduction de dépendance aux technologies américaines pour le cloud sensible, l’IA et les services publics.

Les décisions autour de Claude Mythos 5 et Fable 5, la pression d’experts pour lever les restrictions d’exportation, l’appel du président français à une régulation concertée et le remplacement de Palantir par ChapsVision illustrent une fragmentation accélérée de l’écosystème IA, désormais structurée par des arbitrages de souveraineté technologique, de contrôle des capacités avancées et de dépendance stratégique aux fournisseurs.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Au cœur de la bataille pour Claude Mythos 5

Au cœur de la bataille pour Claude Mythos 5

www.theverge.com

Le gouvernement a torpillé le modèle le plus récent et le plus puissant d'Anthropic. Selon des sources de The Verge, le laboratoire d'IA et d'autres promoteurs de l'IA ont passé le week-end à tenter d'expliquer que Fable… Lire la suite

La communauté de la sécurité dénonce l'interdiction américaine d'exporter des mythes et des fables

La communauté de la sécurité dénonce l'interdiction américaine d'exporter des mythes et des fables

Dark Reading

Une lettre ouverte signée par des dizaines d'experts en sécurité demandait au gouvernement de lever les restrictions à l'exportation des modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic. Lire la suite

Le président français exhorte les États-Unis à partager leurs technologies de pointe en IA et les démocraties à coopérer en matière de réglementation.

Le président français exhorte les États-Unis à partager leurs technologies de pointe en IA et les démocraties à coopérer en matière de réglementation.

SecurityWeek

Le président français Emmanuel Macron a exhorté les démocraties riches du monde à collaborer pour réglementer les systèmes d'IA avancés. Cet article, intitulé « Le président français exhorte les États-Unis à partager leurs technologies de pointe en… Lire la suite

Les services de renseignement français abandonnent Palantir

Les services de renseignement français abandonnent Palantir

Cybersecurity and Data Protection – POLITICO

PARIS — La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a annoncé mardi matin la fin de son contrat avec le géant américain des technologies de surveillance Palantir. La DGSI a choisi la société française ChapsVision pour… Lire la suite

Il est extrêmement facile d'utiliser Reddit pour manipuler la recherche par IA, selon une étude.

Il est extrêmement facile d'utiliser Reddit pour manipuler la recherche par IA, selon une étude.

www.404media.co

Nous démontrons qu'un simple extrait de texte (seulement 13 mots) extrait d'un site web de contenu généré par les utilisateurs comme Reddit, Wikipédia, Quora ou Facebook peut inciter les agents d'IA à produire systématiquement… Lire la suite

Anthropic met à jour sa politique de confidentialité et introduit la vérification d'identité pour les utilisateurs de Claude.

Anthropic met à jour sa politique de confidentialité et introduit la vérification d'identité pour les utilisateurs de Claude.

cyberpress.org

Anthropic a mis à jour sa Politique de confidentialité afin d'officialiser les pratiques de vérification d'identité et d'âge pour les utilisateurs de son assistant IA Claude. Cette mise à jour marque un tournant important dans la manière… Lire la suite

La faille de sécurité LiteLLM permet à des utilisateurs disposant de faibles privilèges de prendre le contrôle des serveurs de passerelle d'IA.

La faille de sécurité LiteLLM permet à des utilisateurs disposant de faibles privilèges de prendre le contrôle des serveurs de passerelle d'IA.

The Hacker News

Une faille de sécurité, révélée par les chercheurs d'Obsidian Security, permet à un compte par défaut à privilèges limités sur un proxy LiteLLM d'obtenir des droits d'administrateur complets et d'exécuter du code sur le serveur. LiteLLM est… Lire la suite

L'attaque « SearchLeak » de Copilot permet le vol de données en un clic

L'attaque « SearchLeak » de Copilot permet le vol de données en un clic

Dark Reading

Cette attaque critique en trois étapes est désormais corrigée, mais elle fait partie d'un nouveau groupe de problèmes d'injection d'invites d'IA qui utilisent des URL cachées et d'autres variables. Lire la suite

Des pirates pourraient exploiter les fonctionnalités d'IA de SQL Server 2025 pour voler des données sensibles.

Des pirates pourraient exploiter les fonctionnalités d'IA de SQL Server 2025 pour voler des données sensibles.

GBHackers On Security

Une nouvelle analyse de sécurité a révélé que les capacités d'IA natives de Microsoft SQL Server 2025 peuvent être détournées par des attaquants pour exfiltrer furtivement des données sensibles et établir des canaux de commande et de… Lire la suite

Microsoft attribue l'attaque de la chaîne d'approvisionnement de Mastra AI à des pirates informatiques nord-coréens.

Microsoft attribue l'attaque de la chaîne d'approvisionnement de Mastra AI à des pirates informatiques nord-coréens.

BleepingComputer.com

Microsoft a attribué une récente attaque contre la chaîne d'approvisionnement de Mastra AI, qui a compromis plus de 140 packages npm, au groupe de pirates informatiques nord-coréen Sapphire Sleet, également connu sous le nom de BlueNoroff. […] Lire la suite

Quinze plugins JetBrains malveillants découverts en train de voler des clés API DeepSeek et OpenAI

Quinze plugins JetBrains malveillants découverts en train de voler des clés API DeepSeek et OpenAI

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Des pirates informatiques utilisent 15 plugins JetBrains malveillants se faisant passer pour des assistants de codage IA afin de voler des clés API DeepSeek, OpenAI et autres clés API de développeurs. Lire la suite

Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.

☕ Contribuer aux frais
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Cybersécurité de 0 à Expert

Vous entendez parler de cyberattaques tous les jours mais vous ne savez pas vraiment comment elles fonctionnent ? Vous voulez comprendre le monde de la cybersécurité sans jargon compliqué ni prérequis techniques ? Ce livre est votre point de départ idéal. Cybersécurité de 0 à Expert est un guide pas à pas qui vous emmène du niveau débutant jusqu’aux bases avancées, en expliquant chaque concept de façon claire et accessible.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.