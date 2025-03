Cybersécurité en Suisse : Bilan 2024 et défis 2025 pour l’OFCS

Premier rapport annuel de l’OFCS : 62 954 cyberincidents signalés, 371 vulnérabilités traitées

Cybersécurité en Suisse : Bilan 2024 et défis à venir

371 vulnérabilités signalées, 62 954 signalements volontaires de cyberincidents, et près d’un million d’alertes analysées en 2024. Comment l’l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) répond-il aux défis croissants en cybersécurité ? Retour sur sa première année d’existence.

Une première année prometteuse pour l’OFCS

En 2024, l’OFCS a devenu un office fédéral autonome. Selon son rapport annuel, il indique avoir pu étendre ses capacités malgré des ressources limitées. Grâce à une optimisation rigoureuse des processus internes et à une approche innovante, l’OFCS est parvenu à renforcer significativement son support à la cybersécurité nationale. Avec un budget de 13,3 millions CHF, l’office s’est concentré en priorité à la prévention et à la gestion des incidents toujours selon son rapport d’activité.

Au cours de l’année, 63 collaborateurs ont traité 62 954 signalements de cyberincidents et validé 239 vulnérabilités critiques rapportées par des hackers éthiques. Ces derniers ont reçu 250 900 CHF de récompenses dans le cadre d’un programme de Bug Bounty, une initiative qui s’impose comme essentielle à la sécurité de l’administration fédérale.

Chiffres clés majeurs de l’OFCS pour 2024

Prévenir plutôt que guérir : les initiatives-clés de 2024

En matière de prévention, l’OFCS a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation telles que SUPER 2024 et le Mois européen de la cybersécurité, visant à informer la population et les entreprises des meilleures pratiques face aux cyberrisques.

Par ailleurs, l’OFCS a mené un projet pilote en partenariat avec Planzer Transport AG sur la cybersécurité dans les chaînes d’approvisionnement, soulignant l’importance de la sécurité comme processus continu plutôt que ponctuel. Cette initiative a permis d’élaborer une approche structurée et pragmatique, destinée notamment à être élargie à d’autres PME dès 2025.

Une plateforme essentielle : le Cyber Security Hub (CSH)

Le CSH, lancé en 2022, a connu en 2024 un développement remarquable. Cette plateforme permet désormais à plus de 3 300 utilisateurs d’échanger efficacement des informations cruciales sur les menaces et incidents cybernétiques. Chaque semaine, 350 experts y participent activement, soulignant l’efficacité de ce dispositif collaboratif dans la gestion proactive des risques.

La Suisse face aux cyberattaques : réactivité et coopération

L’année 2024 a aussi été marquée par l’engagement de l’OFCS lors d’événements internationaux majeurs tels que le Forum économique mondial ou la conférence sur la paix en Ukraine. Grâce à sa veille opérationnelle 24/7, plusieurs cyberattaques potentiellement graves ont été rapidement neutralisées.

L’OFCS joue également un rôle central dans le traitement des signalements de la population via un guichet unique. Les incidents comme l’arnaque au président (716 cas) et les attaques par rançongiciels (92 cas) sont suivis avec attention, permettant d’identifier rapidement les tendances émergentes et d’adapter les alertes préventives.

Des défis persistants à l’horizon 2025

Malgré ces succès, l’OFCS demeure confronté à une hausse constante des cybermenaces, exacerbée par des tensions géopolitiques croissantes. Pour l’année 2025, l’office entend prioriser ses ressources de façon stratégique en axant ses efforts sur trois domaines-clés :

Optimisation interne grâce à l’automatisation des processus et à la rationalisation de ses structures.

Renforcement du Cyber Security Hub afin de mieux centraliser et analyser les données cybernétiques.

Application rigoureuse de la Cyberstratégie nationale (CSN), pour renforcer durablement la résilience du pays.

