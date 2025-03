Quand un seul clic est fatal à une entreprise suisse

Un informaticien efface par erreur toutes les données d’une imprimerie suisse, entraînant sa faillite et 30 licenciements.

Quand une erreur informatique détruit une entreprise : retour sur la faillite d’Abächerli Media

Imaginez : une simple erreur informatique efface toutes vos données professionnelles en un instant. C’est précisément ce qui est arrivé à Abächerli Media, une imprimerie suisse établie depuis 1956 à Sarnen, désormais en faillite après ce qui pourrait devenir un cas d’école sur la vulnérabilité numérique des PME.

Un clic fatal : la disparition totale des données

En juin 2022, un informaticien externe, chargé de gérer les logiciels d’Abächerli Media, commet l’irréparable. D’un seul clic, il efface accidentellement toutes les applications, données et sauvegardes de l’entreprise. Ce scénario catastrophe, digne d’un thriller informatique, plonge immédiatement la société dans le noir numérique : aucune donnée n’est récupérable.

Privée pendant près de dix semaines du logiciel indispensable à ses opérations quotidiennes, Abächerli Media tente désespérément de reconstruire son système informatique. Malgré des dépenses colossales évaluées à plus de 750 000 francs suisses, partiellement couvertes par les assurances, l’entreprise ne parvient pas à se remettre sur pied. La lente agonie de cette imprimerie historique s’achève en mars 2025, entraînant la disparition de 30 emplois dans la région.

L’impact humain et économique d’une cyber-crise

Au-delà des pertes financières, le drame d’Abächerli Media révèle les conséquences humaines dramatiques des erreurs informatiques. Une trentaine d’employés perdent brutalement leur emploi, impactant directement leurs familles et l’économie locale d’une petite ville comme Sarnen.

Sur le plan économique, les coûts directs et indirects dépassent largement les seules dépenses techniques de réparation. Perte de confiance des clients, dommages irréparables à la réputation de l’entreprise, coûts juridiques éventuels… autant de facteurs souvent négligés dans l’évaluation initiale des risques numériques.

Quelles leçons tirer pour éviter une telle catastrophe?

Ce triste exemple rappelle avec force l’importance des bonnes pratiques en matière de cybersécurité : sauvegardes régulières et multiples, plans de reprise d’activité clairs et testés, et audits réguliers des prestataires informatiques externes. La prévention reste le meilleur remède contre ces catastrophes numériques, bien souvent évitables.

Certains remettent pourtant en question l’explication officielle donnée par la direction d’Abächerli Media. Les critiques évoquent des doutes sur la gestion interne de cette crise, laissant entendre que l’erreur humaine n’expliquerait pas à elle seule la faillite totale de l’entreprise.

