Cyberattaques : les 9 incidents majeurs du 28 avril 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des pirates ont utilisé un logiciel de type « wiper », jusqu’ici inconnu, pour mener une attaque délibérément destructive contre des systèmes informatiques du secteur de l’énergie et des services publics au Venezuela.

Le groupe Lazarus exploite toujours l’outil ClickFix pour pénétrer les réseaux et voler des données, en visant cette fois des organisations travaillant principalement sur Mac et leurs dirigeants considérés comme à forte valeur stratégique.

Des agences de cybersécurité aux États-Unis et au Royaume-Uni alertent sur Firestarter, un logiciel malveillant sur mesure capable de persister sur des pare-feux Cisco Firepower et Secure Firewall utilisant les logiciels Adaptive Security Appliance et Firepower Threat Defense.

Des fraudeurs installés dans un centre de blanchiment au Cambodge contournent les contrôles d’identité d’une application bancaire vietnamienne, en important la photo d’une autre personne pour la vérification, tandis que des outils illicites sont proposés à cet effet sur Telegram.

Les incidents récents soulignent un durcissement des attaques ciblant à la fois les infrastructures critiques, les équipements réseau et la chaîne d’approvisionnement logicielle, avec des logiciels malveillants conçus pour détruire des systèmes, voler des identifiants ou contourner des mécanismes d’authentification bancaire sophistiqués, dans des opérations souvent attribuées à des acteurs étatiques ou à des réseaux criminels organisés.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine