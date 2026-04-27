Vulnérabilités : les 9 alertes critiques du 27 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Mozilla annonce que Firefox 150 intègre des protections contre 271 vulnérabilités, identifiées grâce à un accès anticipé au modèle d’intelligence artificielle Mythos d’Anthropic, illustrant l’usage de l’IA pour renforcer un navigateur majeur.

Apple publie des mises à jour critiques iOS 26.4.2 et iPadOS 26.4.2, corrigeant une faille de confidentialité pouvant exposer des données sensibles issues d’applications de messagerie sécurisée comme Signal, via un stockage involontaire de notifications.

Une vulnérabilité baptisée « Pack2TheRoot », présente depuis près de douze ans dans PackageKit sous Linux, permet à un utilisateur non privilégié d’installer ou supprimer des paquets système et de potentiellement obtenir un accès administrateur complet.

Microsoft diffuse en urgence des correctifs hors cycle pour ASP.NET Core afin de colmater une faille critique d’élévation de privilèges, qui pouvait permettre à un compte disposant de droits limités d’obtenir des permissions beaucoup plus étendues.

La semaine illustre un double mouvement : l’industrialisation de la correction de failles critiques chez les grands éditeurs et l’émergence de l’intelligence artificielle comme outil central de durcissement applicatif, avec des vulnérabilités allant de la confidentialité des messageries à l’élévation de privilèges dans les infrastructures web et systèmes Linux.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Mozilla a utilisé Mythos d'Anthropic pour trouver et corriger 271 bugs dans Firefox Alors que le débat fait rage sur l'impact des nouveaux modèles d'IA sur la cybersécurité, Mozilla a annoncé mardi que la version 150 de son navigateur Firefox, disponible cette semaine, intègre des protections contre 271 vulnérabilités identifiées… Lire la suite

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ajouté vendredi quatre vulnérabilités affectant SimpleHelp, Samsung MagicINFO 9 Server et les routeurs de la série D-Link DIR-823X à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues (KEV),… Lire la suite