Cybercriminalité : les 13 opérations et arrestations du 5 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités néerlandaises ont arrêté deux co‑propriétaires de sociétés d’hébergement accusées d’avoir fourni l’infrastructure réseau de Stark Industries Solutions, utilisée pour des attaques par déni de service massif, services proxy et opérations de désinformation pro‑russes dans l’Union européenne.

Un ingénieur sécurité de Google est poursuivi aux États‑Unis pour avoir exploité un outil interne marqué « Google Confidential » afin de miser sur Polymarket en utilisant des données non publiques « Year in Search », engrangeant plus de 1,2 million de dollars.

CrowdStrike, en coopération avec Google et la fondation Shadowserver, a simultanément neutralisé tous les canaux de commande et contrôle de GlassWorm, une campagne de chaîne d’approvisionnement visant les développeurs via des paquets et extensions malveillants.

Les développements de la semaine illustrent la pression croissante sur les infrastructures et accès de confiance utilisés comme leviers d’attaque : hébergeurs européens servant de relais à Stark Industries malgré les sanctions, botnets appuyés sur des réseaux de proxies résidentiels, campagne GlassWorm infiltrant la chaîne d’approvisionnement logicielle, et exploitation d’outils internes chez Google à des fins spéculatives. Au‑delà des malwares, c’est tout l’écosystème de services légitimes qui devient champ de bataille.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

La police nationale néerlandaise a arrêté un homme de 35 ans soupçonné d'avoir piraté le club de football professionnel Ajax Amsterdam (AFC Ajax) en début d'année. […] Lire la suite