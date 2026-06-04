Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 4 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un acteur revend sa « base » de 340 millions de profils liés à OnlyFans pour 0,313 bitcoin, en réalité reconstruite à partir d’anciennes fuites et de données publiques, incluant identifiants, métriques de comptes et potentiellement des fragments de cartes bancaires.

Sur macOS et iOS, des chercheurs montrent que WhatsApp stocke l’historique des conversations en clair dans un conteneur partagé entre applications Meta, une conception qui, combinée à une faille de contournement du bac à sable macOS, peut faciliter l’accès non autorisé aux chats.

Un rapport recense 19,6 milliards de fichiers accessibles sans authentification dans plus de 535 000 compartiments cloud mal configurés, dont plus de 685 000 fichiers de secrets (clés, coffres de mots de passe) et près d’un million de dumps de bases de données téléchargeables en un clic.

Le croisiériste Carnival confirme une violation de données attribuée au groupe d’extorsion ShinyHunters, touchant près de 6 millions de personnes, après que les cybercriminels ont revendiqué l’incident en avril 2026 pour faire pression sur l’entreprise.

De la reconstruction massive de profils à partir de fuites anciennes aux données de messagerie stockées en clair et aux milliards de fichiers exposés par des compartiments cloud mal configurés, ces incidents illustrent une tendance nette : l’industrialisation de l’exploitation de données déjà collectées, où erreurs d’architecture, négligences de configuration et groupes d’extorsion comme ShinyHunters transforment chaque défaut en gisement exploitable à grande échelle.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

340 millions de profils OnlyFans auraient été reconstitués à partir de fuites. Un pirate informatique vend une base de données de 340 millions d'utilisateurs d'OnlyFans, constituée en corrélant d'anciennes fuites de données et des données publiques, et non en piratant directement OnlyFans. Un acteur malveillant fait la publicité d'une… Lire la suite

Historique des conversations WhatsApp exposé dans un stockage non chiffré sur macOS et iOS Des chercheurs en sécurité ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont WhatsApp stocke les données de chat des utilisateurs sur macOS et iOS. Ils ont révélé que les bases de données de messages pourraient être… Lire la suite

Le géant américain de l'énergie Itron révèle une faille de sécurité Itron a détecté un accès non autorisé à une partie de son environnement informatique le 13 avril 2026 et a immédiatement déclenché une procédure de réponse à l'incident et notifié les autorités compétentes. Itron a révélé un… Lire la suite

Des cybercriminels latino-américains s'emparent des données gouvernementales Une fuite présumée exposant 5,8 millions de dossiers de citoyens uruguayens est le dernier incident en date où des cybercriminels ont ciblé des agences gouvernementales pour monétiser les données des citoyens. Lire la suite

La Lituanie enquête sur le vol de 600 000 documents d'état civil. Le parquet général de Lituanie a annoncé vendredi que des pirates informatiques avaient accédé sans autorisation à plus de 600 000 dossiers gérés par le Centre des registres, l’organisme d’État chargé de la gestion des registres… Lire la suite

Un faux site de visas britanniques a laissé 100 000 passeports sans protection. Un site tiers de demande de visa britannique a exposé des passeports et des selfies sur un serveur AWS public. Il ne s'agit pas du site officiel GOV.UK et au moins 100 000 documents ont été concernés. Le… Lire la suite