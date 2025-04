Le fondateur de la fintech Nate accusé de fraude autour d’une fausse IA

L’application vantait une automatisation des achats en ligne via l’intelligence artificielle. En réalité, des humains cliquaient derrière l’écran.

Plus de 50 millions de dollars levés, une « IA » révolutionnaire… et une fraude monumentale. Le fondateur de l’application Nate, fait désormais face à des accusations fédérales pour avoir trompé ses investisseurs. La promesse était simple : une expérience d’achat universelle, automatisée, rendue possible par une intelligence artificielle avancée. La réalité, elle, reposait sur des travailleurs mal payés à l’autre bout du monde.

Une promesse d’automatisation rompue

Fondée en 2018, Nate se présentait comme une application capable de simplifier le parcours d’achat en ligne en automatisant le processus de paiement sur n’importe quel site marchand. L’utilisateur choisissait un produit, et l’app s’occupait de tout : remplissage automatique des informations, validation de commande, gestion du panier. Une solution qui semblait taillée pour séduire à la fois les consommateurs et les investisseurs friands d’innovation.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante

☕ Je soutiens DCOD

Mais derrière cette vitrine technologique se cachait une autre réalité. Selon l’acte d’accusation rendu public par le Département de la Justice américain (DOJ), les opérations dites « automatisées » étaient en réalité effectuées à la main par des travailleurs principalement basés aux Philippines. Dans certains cas, des bots rudimentaires prenaient le relais, mais l’essentiel du travail reposait sur une main-d’œuvre humaine, bien loin de l’IA vantée.

Une dissimulation bien orchestrée

Les sources internes citées notamment par The Information dès 2022 avaient déjà levé le voile sur cette supercherie. À certains moments, jusqu’à 100 % des transactions passaient par un traitement manuel. Pourtant, Nate continuait à afficher un discours marketing centré sur l’intelligence artificielle. Pire : ces opérations étaient délibérément dissimulées aux investisseurs et aux utilisateurs.

Le DOJ reproche à son fondateur d’avoir induit en erreur ses financeurs pour lever plus de 50 millions de dollars auprès de sociétés comme Coatue ou Forerunner Ventures. Une levée de fonds massive rendue possible par des démonstrations truquées et des rapports trompeurs sur les performances techniques de la plateforme.

Vigilance accrue sur les promesses d’IA

Cette affaire dépasse largement le simple cas de Nate. Elle illustre une tendance préoccupante dans la tech : celle de start-ups surfant sur la vague de l’IA pour séduire investisseurs et médias, quitte à enjoliver – voire inventer – leurs capacités technologiques.

Pour les professionnels de la cybersécurité, cette affaire pose plusieurs questions : comment auditer efficacement les promesses technologiques ? Comment détecter des systèmes qui reposent sur de la main-d’œuvre humaine dissimulée derrière une interface automatisée ? Et surtout, comment anticiper les dérives en matière d’éthique et de gouvernance ?

Enseignements pour la gouvernance des risques

L’affaire Nate pourrait accélérer la mise en place de régulations spécifiques autour des technologies dites d’intelligence artificielle, notamment en matière de transparence sur les moyens réellement employés.

En définitive, cette affaire n’est pas seulement un scandale de plus dans la tech. Elle agit comme un révélateur : derrière certaines promesses séduisantes d’IA, il peut y avoir un gouffre entre le discours et la réalité technique. Une leçon de vigilance, pour tous les acteurs de l’écosystème numérique.

Pour en savoir plus

Albert Saniger, fondateur et ancien PDG de Nate, une application d’achat basée sur l’IA qui promettait une expérience de paiement « universelle », a été inculpé mercredi d’escroquerie envers des investisseurs, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice. Fondée en 2018,… Lire la suite sur TechCrunch

(Re)découvrez également:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail