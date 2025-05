L’intelligence artificielle s’impose dans 50% des banques suisses

L’usage de l’intelligence artificielle dans la finance suisse explose : près d’un établissement sur deux l’intègre désormais à ses activités quotidiennes.

L’IA, moteur silencieux de la finance suisse

Saviez-vous que près de 50 % des établissements financiers suisses exploitent déjà l’intelligence artificielle (IA) ? C’est ce que révèle une récente enquête de la FINMA, l’autorité de surveillance des marchés financiers en Suisse. Menée auprès de quelque 400 acteurs du secteur, cette étude met en lumière un élan discret mais résolu vers la transformation numérique.

L’IA n’est plus un concept futuriste : elle s’infiltre dans les opérations quotidiennes, des services clientèle aux processus internes. Cette tendance, portée par la recherche d’efficacité et d’innovation, redéfinit progressivement la manière dont les institutions conçoivent leurs services et gèrent leurs risques.

Chatbots, automatisation et génération de contenus : les usages clés

Les chatbots, à l’image de ChatGPT, apparaissent comme les outils les plus visibles de cette révolution. Présents dans les services d’assistance, ils répondent aux requêtes simples des clients, allégeant ainsi les centres d’appels et améliorant la disponibilité des services.

Mais l’impact de l’IA va bien au-delà du dialogue automatisé. De nombreux établissements recourent à l’IA pour optimiser leurs processus internes : validation de transactions, détection d’anomalies, automatisation de la conformité réglementaire. Certains utilisent même ces technologies pour la rédaction de documents, qu’il s’agisse de rapports financiers ou de notes de synthèse internes.

Pour les professionnels de la cybersécurité, ces usages créent de nouveaux champs de vigilance : comment assurer l’intégrité des données traitées par ces systèmes ? Comment contrôler les risques de fuite d’informations sensibles via des générateurs de texte ?

Enjeux de conformité et nouveaux risques cyber

L’adoption de l’IA soulève inévitablement des questions de conformité. La FINMA souligne que les établissements doivent intégrer l’utilisation de l’IA dans leur gouvernance des risques, au même titre que tout autre système critique. Transparence, contrôlabilité et sécurité des algorithmes deviennent des critères de surveillance incontournables.

Le risque d’effet « boîte noire », où les décisions prises par des systèmes IA deviennent incompréhensibles pour les opérateurs humains, est particulièrement préoccupant. De même, les risques liés à la manipulation des données d’entrainement ou à la détection tardive de comportements anormaux exigent des mesures de contrôle renforcées.

Vers une régulation spécifique de l’IA en finance ?

La FINMA ne préconise pas encore de cadre réglementaire spécifique pour l’IA, mais le sujet est certainement sur la table. L’objectif est de garantir que l’innovation ne se fasse pas au détriment de la solidité du système financier suisse.

Anticiper une réglementation future devient donc stratégique pour les établissements. Se préparer à documenter les processus décisionnels assistés par l’IA, assurer une auditabilité transparente des algorithmes, et veiller à la protection des données déjà sont des bonnes pratiques recommandées par la FINMA dans son rapport.

