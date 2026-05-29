Alerte du FBI : des intrusions physiques dans les bureaux

Une alerte du FBI révèle que des pirates mènent des intrusions physiques dans les locaux de leurs cibles pour brancher des clés USB et dérober des données.

TL;DR : L’essentiel Le FBI alerte sur une recrudescence d’intrusions physiques menées par le groupe Silent Ransom Group au sein de cabinets d’avocats américains pour dérober des informations confidentielles.

Si la manipulation à distance par téléphone ou par messagerie échoue, ces criminels envoient un agent sur place qui prétend appartenir au support informatique de l’entreprise visée.

Une fois devant un poste de travail, le faux technicien profite de l’inattention de l’employé pour brancher un périphérique de stockage externe et copier les fichiers locaux.

L’agence fédérale recommande de bloquer l’usage des ports USB et d’instaurer des contrôles d’identité stricts à l’accueil pour empêcher ces intrusions physiques inédites.

L’époque où le cybercrime se cantonnait à l’espace virtuel derrière un écran anonyme s’efface devant une réalité bien plus palpable. Une récente alerte du FBI met en lumière une transition audacieuse des groupes de rançonnage qui franchissent désormais le seuil physique des entreprises. Dans mon suivi quotidien des menaces émergentes, je constate que rien n’arrête les cybercriminels, pas même le fait de s’inviter directement dans les espaces de travail de leurs cibles.

Alerte du FBI : Les intrusions physiques au cœur des bureaux

Le FBI tire la sonnette d’alarme face à l’émergence d’une menace hybride sans précédent. L’agence fédérale a publié un avertissement officiel signalant que des membres du Silent Ransom Group, une organisation criminelle active depuis au moins 2022, se rendent physiquement sur les lieux de leurs futures victimes. Cette tactique cible particulièrement les cabinets d’avocats américains, réputés pour abriter des données hautement confidentielles d’entreprises et de clients prestigieux.

Cette transition vers des opérations de terrain marque une rupture avec le modèle classique du piratage à distance. Les attaquants, également identifiés sous les noms de Luna Moth ou Chatty Spider, ne se contentent plus d’exploiter les faiblesses des réseaux informatiques depuis un autre continent. Le FBI documente plusieurs cas récents où des individus se sont présentés à l’accueil de bâtiments professionnels, parvenant à déjouer la sécurité physique pour s’approcher directement des terminaux des utilisateurs.

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Usurpation sur site : Le scénario bien rôdé des faux techniciens

Le mode opératoire de ces intrusions physiques repose sur un scénario d’ingénierie sociale extrêmement précis qui s’enclenche après un échec numérique. Initialement, le groupe lance une campagne d’appels ou de courriels d’hameçonnage pour inciter un employé à contacter un faux service d’assistance. Si le salarié refuse d’accorder un accès à distance au cours de cet échange téléphonique, l’organisation envoie alors un agent sur place pour finaliser l’opération de vive voix.

L’imposteur se présente au bureau de la victime en prétendant être un technicien dépêché par le service informatique de l’entreprise. Sous prétexte de devoir effectuer une sauvegarde d’urgence ou de réparer une anomalie système liée à l’attaque initiale, le criminel demande à accéder à la machine. Une fois installé devant le clavier, il profite de l’inattention du collaborateur pour connecter discrètement une clé USB ou un disque dur externe afin de copier les documents stratégiques.

⚠️ Point d’Attention Les criminels n’hésitent plus à se rendre physiquement dans les bureaux de leurs futures victimes, notamment au sein des cabinets d’avocats. Cette évolution spectaculaire montre que les menaces ne s’arrêtent plus aux frontières virtuelles du clavier. Face à des intrus capables de franchir un hall d’accueil pour connecter un support de stockage, la sécurité des données exige une alliance étroite entre défense numérique et protection des accès physiques.

Défense globale : Verrouiller les accès numériques et matériels

Les conséquences de ces vols de données sur site s’avèrent critiques pour les organisations piégées. Le groupe d’extorsion utilise les fichiers dérobés pour faire chanter les entreprises, menaçant de divulguer des informations hautement sensibles sur leur site de fuite si aucune rançon n’est versée. Des cabinets d’envergure internationale comme Jones Day ont ainsi vu leur nom apparaître sur la plateforme de publication de Silent Ransom Group, comme l’explique The Register, après avoir confirmé un incident d’hameçonnage en avril.

Pour contrer cette menace physique, le FBI préconise une série de mesures immédiates et pragmatiques que détaille également BleepingComputer. La première consiste à interdire ou bloquer logiciellement la connexion de périphériques de stockage externes sur les terminaux de l’entreprise pour empêcher toute exfiltration par clé USB. En complément, les organisations doivent former leur personnel à ne jamais laisser un tiers inconnu manipuler un poste de travail sans vérification rigoureuse de ses accréditations auprès du responsable informatique.

L’alerte émise par le FBI concernant les intrusions physiques de Silent Ransom Group rappelle que la sécurité des informations s’appuie sur une sécurité physique forte et résiliente. Alors que les barrières cyber se renforcent, la vulnérabilité humaine et physique reste un maillon possible pour le crime organisé pour mener à bien ses extorsions.

Questions fréquentes sur l’alerte du FBI à propos des intrusions physiques

Pourquoi le FBI lance-t-il une alerte sur ces attaques ? L’agence fédérale a constaté que des cybercriminels se déplacent désormais physiquement dans les bureaux de leurs victimes pour voler des données. Cette alerte vise à prévenir les entreprises de cette transition inédite de la menace virtuelle vers le monde réel.

Les attaquants usurpent l’identité de techniciens du support informatique interne de l’entreprise. Ils profitent de la crédulité des employés ou d’une sécurité physique insuffisante à l’accueil pour s’introduire dans les bureaux et accéder aux ordinateurs.

Quel est l’objectif de ces visites physiques ? L’objectif est de brancher un périphérique de stockage externe, comme une clé USB ou un disque dur, pour copier des fichiers sensibles. Ces données sont ensuite utilisées pour faire chanter l’entreprise en menaçant de les publier en ligne.

Quelles sont les recommandations du FBI pour s’en prémunir ? Le FBI conseille de bloquer l’utilisation des ports USB sur tous les ordinateurs professionnels de l’organisation. L’agence recommande également de sensibiliser les équipes pour vérifier systématiquement l’identité de tout intervenant technique sur site.

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