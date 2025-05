Les dernières cyberattaques (13 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, une large cyberattaque de type supply-chain a compromis au moins 500 sites e-commerce à travers le monde. Le vecteur d’attaque est un logiciel tiers contaminé par un malware resté dormant pendant six ans, récemment activé. Cette compromission permet l’exécution de code malveillant directement dans les navigateurs des visiteurs, facilitant ainsi le vol d’informations sensibles comme les données de paiement. Malgré la détection du problème, les mesures de remédiation restent limitées à ce jour.

Au Japon, les cyberattaques se multiplient. La société logistique Kintetsu World Express a subi une attaque par ransomware ayant provoqué des interruptions de service. Bien que les auteurs n’aient pas été identifiés, cette attaque s’inscrit dans une série plus large touchant les entreprises japonaises, avec 46 entités compromises depuis fin 2024, dont NTT Docomo, Casio, Kadokawa ou encore plusieurs grandes banques. En parallèle, les régulateurs financiers japonais ont révélé que près de 5’000 comptes ont été détournés pour réaliser des transactions frauduleuses totalisant environ deux milliards de dollars en avril seulement.

En Inde, plus de 40 groupes hacktivistes ont coordonné une vague d’attaques numériques après des tensions géopolitiques. Cette campagne, bien que techniquement rudimentaire, a ciblé des sites gouvernementaux, judiciaires, de santé et de défense, avec une majorité d’attaques par déni de service (DDoS) et des défacements de sites à des fins de propagande. Malgré leur ampleur, ces opérations ont causé peu de dommages structurels. Elles illustrent toutefois l’évolution des menaces vers des actions synchronisées avec l’actualité militaire, visant davantage la visibilité que la compromission profonde.

Aux États-Unis, plusieurs agences fédérales, dont la CISA, le FBI et le Département de l’Énergie, ont alerté sur la recrudescence d’attaques contre le secteur énergétique. Ces offensives ciblent les systèmes ICS/SCADA à l’aide de techniques simples, mais efficaces, exploitant des configurations inadéquates et un manque d’hygiène numérique. Les recommandations portent notamment sur la segmentation des réseaux OT/IT, la suppression des accès publics, la mise en place de VPN et MFA, et la possibilité de fonctionnement manuel.

En Afrique du Sud, la compagnie aérienne nationale SAA a été victime d’une cyberattaque ayant temporairement perturbé ses systèmes en ligne. L’incident, contenu rapidement, n’a pas affecté les vols.

Dans le reste du monde, plusieurs autres incidents notables ont été signalés. La plateforme Darcula, spécialisée dans le phishing-as-a-service, a permis le vol de plus de 880’000 cartes bancaires via des SMS piégés. Le groupe russe ColdRiver utilise un nouveau malware baptisé LostKeys pour des opérations d’espionnage contre des cibles occidentales. Le logiciel de surveillance Kickidler est détourné par des groupes de ransomware pour mener des reconnaissances et collecter des identifiants. Un paquet npm populaire, ‘rand-user-agent’, a été compromis pour déployer un trojan d’accès à distance. L’éditeur Pearson a été touché par une attaque ayant exposé des données clients. Des acteurs chinois exploitent une vulnérabilité critique dans SAP NetWeaver, tandis que le gang Rhysida revendique une attaque contre le portail numérique du gouvernement péruvien.

Les cyberattaques de la semaine

Des centaines de sites de commerce électronique piratés lors d’une attaque de la chaîne d’approvisionnement Des centaines de sites de commerce électronique, dont au moins un appartient à une grande multinationale, ont été attaqués par des logiciels malveillants qui exécutent du code malveillant dans les navigateurs des visiteurs, où ils peuvent voler des informations de carte de paiement et d’autres données sensibles, ont déclaré des chercheurs en sécurité… Lire la suite sur Ars Technica

Des cyberacteurs peu sophistiqués ciblent le secteur énergétique américain La CISA, le FBI, l’EPA et le Département de l’Énergie mettent en garde contre des cyberattaques visant le secteur énergétique américain, menées par des cyberacteurs peu sophistiqués et ciblant les systèmes ICS/SCADA. L’agence américaine de cybersécurité, la CISA, le FBI, l’EPA et… Lire la suite sur Security Affairs

