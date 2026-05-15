Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Veille cybersécurité DCOD : comment je travaille entre artisanat et IA

Image d'illustration pour la veille cybersécurité DCOD montrant une fiole en verre remplie d'un liquide vert effervescent, symbolisant l'élixir d'information et l'artisanat numérique, avec le logo DCOD.ch sur un fond lumineux turquoise et éthéré.
Découvrez les coulisses de ma veille DCOD : une méthode artisanale où l’IA m’assiste pour publier les actualités, tendances et signaux faibles les plus pertinents.

La veille cybersécurité constitue le cœur de mon site DCOD. Depuis mon premier partage sur le sujet en 2017, le paysage de l’information a subi une mutation profonde. Les volumes de données ont augmenté et l’intelligence artificielle a redéfini les frontières du possible. Pourtant, ma philosophie reste la même : l’information de qualité est un produit artisanal. Je travaille comme un cuisinier qui se rend au marché : je sélectionne chaque ingrédient à la main pour garantir la saveur et la justesse du plat final.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Inoreader : le socle technique de ma veille cybersécurité

Après des années de fidélité à Feedly, j’ai opéré un virage vers Inoreader. Ce choix repose sur trois piliers concrets qui facilitent ma veille cybersécurité au quotidien.

D’abord, le coût d’exploitation est plus avantageux. Les services complémentaires de mon ancien outil étaient certes intéressants, mais ils n’étaient pas parfaitement alignés sur mon besoin de captation d’un large spectre d’informations. Ensuite, la puissance des étiquettes et des filtres de flux RSS dans Inoreader facilite et accélère grandement ma collecte. Cela me permet de sélectionner les actualités et les analyses les plus pertinentes avec une efficacité accrue. Enfin, l’accès à une interface de programmation (API et webhook) m’offre la liberté d’interconnecter ma collecte avec mes propres outils de production.

Capture d'écran d'un tableau de bord Inoreader dédié à la veille cybersécurité. L'image montre une organisation rigoureuse avec des dossiers thématiques sur la cybercriminalité, l'intelligence artificielle et l'actualité technologique suisse. La liste centrale affiche un peu plus de 600 articles en attente, mettant en évidence des termes techniques comme "faille de sécurité" et "exploit". Cette interface permet un tri manuel rapide pour identifier les vulnérabilités critiques.
Capture d’écran d’un tableau de bord Inoreader dédié à la veille cybersécurité

La veille stratégique cybersécurité exige une rigueur que mes tests ont confirmée : l’intelligence artificielle ne parvient pas à la finesse humaine pour extraire la bonne information. Au travers des milliers de contenus que je scanne chaque semaine avec mon sens professionnel et ma sensibilité, je m’appuie sur l’actualité et le sérieux des sources utilisées. Je sélectionne les actualités les plus pertinentes provenant des articles les plus détaillés qui devraient, selon moi, capter le plus l’intérêt des lecteurs. Entre deux articles traitant du même sujet, je ne retiens que celui qui apporte l’analyse la plus fine. Ce tri ne peut pas être délégué (aujourd’hui) à une machine ; il nécessite une sensibilité et une expérience de terrain que seul l’humain possède.

Le plugin DCOD : l’outil central né du « vibe coding »

L’élément central de mon workflow actuel est un plugin WordPress que j’ai développé de toutes pièces. N’étant pas développeur de métier, j’ai utilisé la méthode du « vibe coding ». J’ai d’abord collaboré avec ChatGPT, puis plus intensément avec Claude, pour concevoir une interface qui répond exactement à mes besoins ergonomiques.

Ce plugin transforme ma veille cybersécurité en un processus fluide :

  1. Dispatching : Les articles sélectionnés dans Inoreader sont importés dans mon plugin. Je les répartis ensuite dans les catégories éditoriales de DCOD : veille hebdomadaire, vulnérabilités, cyberattaques, IA, vols de données et cybercrime. Cela représente aujourd’hui 6 veilles thématiques publiées du dimanche au vendredi.
  2. Réorganisation : Je réordonne les sujets par simple glisser-déposer selon l’importance du jour.
  3. Préparation assistée : Le système extrait le texte essentiel pour respecter le droit de citation, génère un lien direct vers la source et présélectionne une image dans ma médiathèque.
  4. Amorce intelligente : Une introduction courte est générée via l’API OpenAI pour poser le cadre technique.
Capture d'écran du tableau de bord d'un plugin WordPress propriétaire conçu pour structurer la veille cybersécurité. L'interface présente une organisation en colonnes de type Kanban permettant de classer les informations par thématiques : vulnérabilités, cyberattaques, intelligence artificielle et cybercriminalité. Le système affiche près de cinquante contenus en attente de tri et un peu moins de vingt articles en cours de préparation, illustrant le passage fluide de la collecte brute à la rédaction finale.
Interface du plugin DCOD WordPress sur mesure dédié à la gestion de la veille cybersécurité

Je consacre généralement du temps durant mes week-ends à cette session de préparation. C’est à ce moment que je planifie les publications pour la semaine suivante, garantissant un flux constant d’informations vérifiées. Je rédige également les articles spécifiques, les lettres d’information et les publications pour les réseaux professionnels sur cette même période.

L’IA comme assistante, jamais comme remplaçante

Concernant les analyses de fond ou les dossiers complexes, la maîtrise des données sources est ma priorité. J’utilise mon plugin pour préparer un guide de rédaction (un « prompt ») extrêmement détaillé, que je transfère ensuite, via un simple copier-coller manuel, dans un modèle de langage externe, actuellement Gemini.

Ce choix me permet de travailler l’angle spécifique que je souhaite donner à l’article. Je m’assure que le contenu est optimisé non seulement pour les moteurs de recherche classiques (SEO), mais aussi pour les nouveaux systèmes de réponse par IA, une pratique appelée GEO (Generative Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs génératifs).

Une fois le premier jet généré, je rapatrie le texte dans mon projet d’article pour une étape de finition manuelle indispensable. Je relis, je corrige les termes techniques, j’ajoute mes propres éclairages et je finalise la mise en page. Ce processus hybride me permet de produire des articles profonds tout en conservant ma « patte » éditoriale et mon regard de praticien.

Visualisation du processus de production

L’infographie ci-dessous détaille le cheminement de l’information, de la source brute jusqu’à la publication planifiée sur le site.

Sources RSS / Web

Captation brute des signaux

Inoreader

Flux • Étiquettes • API • Webhooks

Curation Manuelle

Sélection à la main • Sensibilité pro

INTELLIGENCE HUMAINE

Plugin WordPress DCOD

Dispatch • Vibe Coding • Préparation

Option A : Digest Veille Traduction assistée • Images médiathèque • Intro via OpenAI
Relecture SEO / GEO
Option B : Analyse de fond Prompt structuré • Rédaction via Gemini • Angle expert
Finalisation à la main
PUBLICATION PLANIFIÉE

En fin de compte, ma veille cybersécurité pour mon site DCOD est une alliance entre des outils simples et une productivité amplifiée par l’IA. Je maintiens la rigueur de l’artisanat pour garantir la qualité des publications et le choix des sujets. Ces derniers sont souvent des signaux faibles et des tendances difficilement détectables sans ce travail de veille régulier. L’IA amplifie mes capacités, mais c’est mon expertise et mon expérience qui me permettent de finaliser et compléter chaque contenu publié 😉

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon

Hacking pour débutant: Le guide complet pour débuter en cybersécurité

La plupart des gens pensent que le hacking est quelque chose de magique, ou que les hackers sont nés avec ce talent de pouvoir pénétrer dans les ordinateurs et les réseaux. Ce n'est pas vrai.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.