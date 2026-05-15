Veille cybersécurité DCOD : comment je travaille entre artisanat et IA

Découvrez les coulisses de ma veille DCOD : une méthode artisanale où l’IA m’assiste pour publier les actualités, tendances et signaux faibles les plus pertinents.

La veille cybersécurité constitue le cœur de mon site DCOD. Depuis mon premier partage sur le sujet en 2017, le paysage de l’information a subi une mutation profonde. Les volumes de données ont augmenté et l’intelligence artificielle a redéfini les frontières du possible. Pourtant, ma philosophie reste la même : l’information de qualité est un produit artisanal. Je travaille comme un cuisinier qui se rend au marché : je sélectionne chaque ingrédient à la main pour garantir la saveur et la justesse du plat final.

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Inoreader : le socle technique de ma veille cybersécurité

Après des années de fidélité à Feedly, j’ai opéré un virage vers Inoreader. Ce choix repose sur trois piliers concrets qui facilitent ma veille cybersécurité au quotidien.

D’abord, le coût d’exploitation est plus avantageux. Les services complémentaires de mon ancien outil étaient certes intéressants, mais ils n’étaient pas parfaitement alignés sur mon besoin de captation d’un large spectre d’informations. Ensuite, la puissance des étiquettes et des filtres de flux RSS dans Inoreader facilite et accélère grandement ma collecte. Cela me permet de sélectionner les actualités et les analyses les plus pertinentes avec une efficacité accrue. Enfin, l’accès à une interface de programmation (API et webhook) m’offre la liberté d’interconnecter ma collecte avec mes propres outils de production.

Capture d’écran d’un tableau de bord Inoreader dédié à la veille cybersécurité

La veille stratégique cybersécurité exige une rigueur que mes tests ont confirmée : l’intelligence artificielle ne parvient pas à la finesse humaine pour extraire la bonne information. Au travers des milliers de contenus que je scanne chaque semaine avec mon sens professionnel et ma sensibilité, je m’appuie sur l’actualité et le sérieux des sources utilisées. Je sélectionne les actualités les plus pertinentes provenant des articles les plus détaillés qui devraient, selon moi, capter le plus l’intérêt des lecteurs. Entre deux articles traitant du même sujet, je ne retiens que celui qui apporte l’analyse la plus fine. Ce tri ne peut pas être délégué (aujourd’hui) à une machine ; il nécessite une sensibilité et une expérience de terrain que seul l’humain possède.

Le plugin DCOD : l’outil central né du « vibe coding »

L’élément central de mon workflow actuel est un plugin WordPress que j’ai développé de toutes pièces. N’étant pas développeur de métier, j’ai utilisé la méthode du « vibe coding ». J’ai d’abord collaboré avec ChatGPT, puis plus intensément avec Claude, pour concevoir une interface qui répond exactement à mes besoins ergonomiques.

Ce plugin transforme ma veille cybersécurité en un processus fluide :

Dispatching : Les articles sélectionnés dans Inoreader sont importés dans mon plugin. Je les répartis ensuite dans les catégories éditoriales de DCOD : veille hebdomadaire, vulnérabilités, cyberattaques, IA, vols de données et cybercrime. Cela représente aujourd’hui 6 veilles thématiques publiées du dimanche au vendredi. Réorganisation : Je réordonne les sujets par simple glisser-déposer selon l’importance du jour. Préparation assistée : Le système extrait le texte essentiel pour respecter le droit de citation, génère un lien direct vers la source et présélectionne une image dans ma médiathèque. Amorce intelligente : Une introduction courte est générée via l’API OpenAI pour poser le cadre technique.

Interface du plugin DCOD WordPress sur mesure dédié à la gestion de la veille cybersécurité

Je consacre généralement du temps durant mes week-ends à cette session de préparation. C’est à ce moment que je planifie les publications pour la semaine suivante, garantissant un flux constant d’informations vérifiées. Je rédige également les articles spécifiques, les lettres d’information et les publications pour les réseaux professionnels sur cette même période.

L’IA comme assistante, jamais comme remplaçante

Concernant les analyses de fond ou les dossiers complexes, la maîtrise des données sources est ma priorité. J’utilise mon plugin pour préparer un guide de rédaction (un « prompt ») extrêmement détaillé, que je transfère ensuite, via un simple copier-coller manuel, dans un modèle de langage externe, actuellement Gemini.

Ce choix me permet de travailler l’angle spécifique que je souhaite donner à l’article. Je m’assure que le contenu est optimisé non seulement pour les moteurs de recherche classiques (SEO), mais aussi pour les nouveaux systèmes de réponse par IA, une pratique appelée GEO (Generative Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs génératifs).

Une fois le premier jet généré, je rapatrie le texte dans mon projet d’article pour une étape de finition manuelle indispensable. Je relis, je corrige les termes techniques, j’ajoute mes propres éclairages et je finalise la mise en page. Ce processus hybride me permet de produire des articles profonds tout en conservant ma « patte » éditoriale et mon regard de praticien.

Visualisation du processus de production

L’infographie ci-dessous détaille le cheminement de l’information, de la source brute jusqu’à la publication planifiée sur le site.

Sources RSS / Web Captation brute des signaux Inoreader Flux • Étiquettes • API • Webhooks Curation Manuelle Sélection à la main • Sensibilité pro INTELLIGENCE HUMAINE Plugin WordPress DCOD Dispatch • Vibe Coding • Préparation Option A : Digest Veille Traduction assistée • Images médiathèque • Intro via OpenAI Relecture SEO / GEO Option B : Analyse de fond Prompt structuré • Rédaction via Gemini • Angle expert Finalisation à la main PUBLICATION PLANIFIÉE

En fin de compte, ma veille cybersécurité pour mon site DCOD est une alliance entre des outils simples et une productivité amplifiée par l’IA. Je maintiens la rigueur de l’artisanat pour garantir la qualité des publications et le choix des sujets. Ces derniers sont souvent des signaux faibles et des tendances difficilement détectables sans ce travail de veille régulier. L’IA amplifie mes capacités, mais c’est mon expertise et mon expérience qui me permettent de finaliser et compléter chaque contenu publié 😉