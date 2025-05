Nouvelle version de Have I Been Pwned : plus claire, plus accessible

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Nouvelle interface, meilleures fonctionnalités et approche plus humaine : HIBP 2.0 renforce sa mission de vigilance face aux fuites de données.

Have I Been Pwned (HIBP), lancé en 2013 par le chercheur Troy Hunt, est une plateforme gratuite permettant de vérifier si des données personnelles (principalement des adresses e-mail) ont été compromises dans des fuites de données. En mai 2025, le site a bénéficié d’une refonte complète : nouveau design, interface allégée, et amélioration de l’accessibilité pour les utilisateurs.

L’objectif de cette refonte est de rendre la plateforme plus conviviale et moins anxiogène, sans compromettre la rigueur. Des animations comme les confettis lors d’une recherche sans résultat visent à humaniser l’expérience tout en dédramatisant l’usage du site.

Une interface enrichie et clarifiée

Le moteur de recherche par e-mail reste au centre du service, mais plusieurs choix techniques ont été actés : la suppression du support pour les noms d’utilisateur et numéros de téléphone, jugés trop complexes à parser et rarement exploités dans les fuites. Le nouveau système se concentre donc sur les adresses e-mail, qui restent la donnée la plus fiable pour identifier une compromission.

Chaque incident dispose désormais d’une page dédiée avec un résumé de la fuite, les données exposées et des recommandations contextuelles, comme l’activation de l’2FA ou l’usage de passkeys si le service affecté le permet. Des liens vers des ressources officielles, comme celles du NCSC, sont intégrés selon la localisation.

Un tableau de bord central pour les utilisateurs inscrits

Les utilisateurs peuvent accéder à un tableau de bord personnalisé, qui regroupe les principales fonctionnalités : gestion des domaines vérifiés, abonnement aux alertes, accès aux journaux de stealer logs, et bientôt la possibilité de surveiller des e-mails de proches.

Le moteur de recherche par domaine a été modernisé avec des filtres avancés (par adresse ou date de fuite), et un affichage instantané grâce à une application en page unique utilisant des API JSON. Le processus de validation de domaine a aussi été simplié.

Une refonte communautaire et collaborative

Le développement a mobilisé une équipe restreinte, dont l’auteur souligne le rôle déterminant de l’IA (notamment ChatGPT) pour automatiser certaines tâches : scripts, tests, adaptation du CSS ou migration de contenus.

Enfin, un espace de merchandising a été ajouté, sans but lucratif, afin de renforcer l’engagement communautaire autour d’un projet qui, plus d’une décennie après son lancement, reste un outil majeur de la cyberhygiène individuelle.

