First VPN s’effondre après une saisie des serveurs par Europol

Le démantèlement de First VPN par Europol met fin à un réseau d’anonymisation de rançongiciels majeur, exposant des centaines de cybercriminels.

TL;DR : L’essentiel L’infrastructure technique de First VPN, un service d’anonymisation très prisé des cybercriminels et actif depuis 2014, a été totalement démantelée lors d’une vaste opération policière internationale.

Cette enquête policière d’envergure internationale a permis à Europol de saisir trente-trois serveurs physiques répartis dans vingt-sept pays, neutralisant ainsi les principaux points de sortie des attaquants.

Au moins vingt-cinq groupes criminels spécialisés dans les attaques par rançongiciels utilisaient quotidiennement ce réseau privé pour masquer leurs intrusions et mener de vastes campagnes de vol de données.

Les forces de l’ordre ont réussi à infiltrer l’infrastructure de First VPN avant sa mise hors ligne complète, récupérant ainsi la base de données de plus de cinq cents utilisateurs.

Le réseau First VPN vient de s’effondrer à la suite d’une offensive internationale menée par Europol contre son infrastructure physique. En tant que spécialiste de l’analyse des menaces, je constate que l’impunité numérique s’effrite dès lors que les serveurs réels entrent dans l’équation. C’est précisément ce que démontre la fin de ce service d’anonymisation conçu pour les délinquants du web. Ce réseau, qui promettait une discrétion absolue face aux justices du monde entier, a vu l’intégralité de ses bases de données compromise par une coalition internationale de policiers.

First VPN : L’infrastructure sur mesure qui masque les rançongiciels

First VPN s’était imposé comme un outil incontournable sur les forums criminels russophones. Le service proposait des abonnements flexibles, allant de 2 dollars la journée à plus de 480 dollars par an, payables en cryptomonnaies ou via des systèmes de paiement alternatifs. Comme le mentionne la note du FBI, pour masquer les activités illicites, la plateforme s’appuyait sur des protocoles avancés comme VLess TCP Reality, une technologie qui maquille le trafic VPN en flux HTTPS standard pour déjouer les outils de détection des entreprises.

Les données partagées par le site spécialisé The Hacker News révèlent que l’infrastructure mettait à disposition 32 serveurs de sortie répartis dans 27 pays. Cette couverture géographique permettait à des groupes de rançongiciel majeurs comme Avaddon Ransomware d’exécuter des phases de reconnaissance sur les réseaux cibles sans éveiller les soupçons des équipes de sécurité. L’outil servait également à propager des botnets et à orchestrer des attaques par déni de service distribué.

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Europol traque First VPN et expose ses serveurs physiques

La traque de First VPN par Europol est le résultat d’une longue enquête internationale amorcée dès décembre 2021 par la France et les Pays-Bas. Comme l’explique le portail d’information Bleeping Computer, une équipe d’enquête conjointe a réussi à infiltrer l’infrastructure technique du service bien avant sa mise hors tension définitive. Cette infiltration a permis de copier la base de données clients et d’associer des cyberattaques concrètes à des adresses IP spécifiques.

Comme le détaille le communiqué de presse d/Europol, l’opération baptisée Saffron s’est achevée entre le 19 et le 20 mai 2026 par un coup de filet majeur. Les actions coordonnées ont abouti à la saisie physique de 33 serveurs à travers le monde, à la perquisition d’une habitation en Ukraine ainsi qu’à l’interrogatoire d’un suspect de nationalité ukrainienne. L’agence européenne a d’ailleurs illustré ce phénomène à travers une vidéo d’animation sous forme de dessin animé, rappelant que même si les attaquants croient supprimer leurs données, ces informations restent souvent présentes sur les serveurs physiques.

👁️ Analyse Ce démantèlement confirme une réalité : la véritable vulnérabilité des cybercriminels ne réside pas dans leur code, mais dans leur dépendance à des infrastructures physiques prétendument infaillibles. En frappant directement ces serveurs, Europol et ses partenaires rappellent que l’anonymat absolu est une illusion technique. Pour la communauté de la cybersécurité, cet événement montre que la défense efficace ne se joue plus seulement dans l’analyse des logiciels malveillants, mais dans la neutralisation matérielle de leurs points d’ancrage.

La base de données compromise de First VPN fragilise le cybercrime

L’impact de cette opération dépasse la simple fermeture d’un site web car elle prive les attaquants de leur sentiment d’invulnérabilité. Selon le bulletin d’alerte publié par le FBI, les informations relatives à 506 utilisateurs de First VPN ont été partagées à l’échelle internationale, tandis que des enquêteurs de 16 pays collaborent pour analyser les données saisies. Les clients de la plateforme criminelle reçoivent actuellement des notifications directes des forces de l’ordre leur indiquant que leur identité réelle et leurs activités passées sont désormais connues de la justice.

Cette perte de confiance envers les solutions clés en main d’anonymisation perturbe l’ensemble de l’écosystème criminel. L’entreprise de cybersécurité Bitdefender, qui a soutenu l’enquête menée par Europol, souligne que la disparition de ce service augmente considérablement le coût opérationnel des futures attaques. Si de nouveaux outils émergeront inévitablement pour répondre à la demande, chaque démantèlement d’envergure réduit la fenêtre d’action des attaquants et rétablit un équilibre en faveur des défenseurs.

Pendant des années, les cybercriminels ont considéré First VPN comme une porte d’entrée inviolable vers l’anonymat pour échapper aux forces de l’ordre. La saisie physique des serveurs orchestrée par Europol et l’infiltration de leur base de données démontrent que l’impunité technique n’existe pas face à une action policière coordonnée.

Questions fréquentes sur le démantèlement de First VPN par Europol

Qu’est-ce que First VPN ? First VPN était un service de réseau privé virtuel payant actif depuis 2014 et spécialement conçu pour la cybercriminalité. Il permettait à ses utilisateurs de masquer leur adresse IP et de chiffrer leur trafic internet pour échapper aux enquêtes judiciaires.

Quel a été le rôle d’Europol dans cette affaire ? L’agence Europol a coordonné l’opération internationale Saffron aux côtés des autorités françaises et néerlandaises. Cette collaboration a permis de centraliser le partage de renseignements entre seize pays et d’organiser la saisie simultanée des infrastructures physiques de l’opérateur VPN.

Les enquêteurs français et néerlandais ont réussi à infiltrer l’infrastructure technique du service avant sa mise hors ligne. Cette infiltration a permis de récupérer l’intégralité de la base de données des utilisateurs et de l’associer à des connexions malveillantes.

Quelles technologies First VPN utilisait-il pour masquer le trafic ? Le service proposait divers protocoles de connexion incluant OpenConnect, WireGuard et Outline. Il exploitait également la technologie VLess TCP Reality pour déguiser le trafic chiffré du VPN en trafic internet classique de type HTTPS, rendant sa détection très difficile.

Quelles sont les conséquences de cette saisie pour l’écosystème du cybercrime ? L’opération a permis de collecter des données sur plus de cinq cents utilisateurs et de détruire la confiance des criminels envers les services d’anonymisation clés en main. Bien que d’autres outils apparaîtront, la perte de cette infrastructure augmente le coût opérationnel des attaquants et facilite les enquêtes en cours.

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