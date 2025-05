Cyberattaques : les animés, nouvelle arme des hackers contre la Gen Z

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Des hackers exploitent la passion des jeunes pour les animés et le streaming pour diffuser malwares et phishing ciblés à grande échelle.

Plus de 250 000 cyberattaques ont exploité l’engouement des jeunes pour les animés et les plateformes de streaming. Ainsi, 65 %, c’est la part des membres de la génération Z qui regardent régulièrement des animés. Un chiffre impressionnant… et une opportunité en or pour les cybercriminels.

Depuis le deuxième trimestre 2024 jusqu’au début de 2025, les chercheurs de Kaspersky ont détecté près de 252 000 tentatives de diffusion de fichiers malveillants ou indésirables, déguisés en contenus vidéo prisés par la Gen Z. L’émotion forte qui lie cette génération à des univers fictifs comme Naruto, Demon Slayer ou Stranger Things est devenue une faille exploitable. Quand le divertissement devient un vecteur d’attaque.

Des animés populaires comme appâts pour malwares

Les cybercriminels savent où frapper : dans les centres d’intérêt les plus intenses. Les cinq titres les plus utilisés comme appât dans les attaques sont tous des animés cultes : Naruto arrive en tête avec 114 216 tentatives, suivi de Demon Slayer (44 200), puis Attack on Titan (39 433), One Piece et Jujutsu Kaisen.

Le mode opératoire est souvent le même : proposer de fausses vidéos comme des « scènes exclusives », des « épisodes fuités » ou des accès premium. Ces leurres, souvent véhiculés par des pages de phishing ou des fichiers déguisés, exploitent la confiance des utilisateurs et leur désir d’accès anticipé.

Au-delà des animés, les titres emblématiques comme Shrek, Stranger Things, Twilight, Inside Out 2 ou Deadpool & Wolverine ont également servi d’appât dans 43 302 tentatives d’attaque, avec une hausse marquée en mars 2025, notamment autour du retour de Shrek.

Les plateformes elles-mêmes deviennent des vecteurs. Netflix arrive en tête avec 85 679 attaques associées et plus de 2,8 millions de pages de phishing reprenant son image. Suivent Disney+, Amazon Prime, HBO Max et Apple TV+. Les escrocs reproduisent les pages de connexion ou envoient de faux e-mails de réinitialisation de mot de passe pour dérober identifiants et données.

Exemples de pages de phishing imitant les pages de connexion Netflix et Disney+ (source Kaspersky)

Une méthode d’attaque basée sur l’attachement affectif

La grande différence avec d’autres campagnes de phishing est le levier psychologique. Les cybercriminels ne s’adressent pas simplement à des utilisateurs : ils ciblent des fans. Le lien émotionnel entre Gen Z et leurs univers favoris est profond, ce qui rend les jeunes plus enclins à cliquer, télécharger ou communiquer leurs informations personnelles.

Ce phénomène illustre une évolution du risque : les cybermenaces ne se limitent plus à des failles techniques, elles se nourrissent des comportements culturels et sociaux.

Rappel des bonnes pratiques pour éviter les pièges

Parmi les recommandations de Kaspersky, le rédacteur de cette analyse :

Et surtout, sensibiliser les plus jeunes aux dangers qui se cachent derrière leurs centres d’intérêt préférés.

Ne jamais télécharger de vidéos portant les extensions .exe ou .msi.

Utiliser uniquement les applications officielles des plateformes de streaming.

Vérifier les URL et l’orthographe des noms de domaine.

Se méfier des promesses trop belles pour être vraies.

Protéger sa navigation et ses communications avec un VPN.

Pour en savoir plus

Ce rapport plonge dans le paysage évolutif des cybermenaces ciblant le contenu de streaming préféré de la génération Z au cours du deuxième trimestre 2024 au premier trimestre 2025 et apprend comment rester protégé contre les escroqueries et les logiciels malveillants. Lire la suite sur kaspersky.com

