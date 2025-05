Le top 5 des actus cybersécurité (28 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Voici la sélection des 5 actualités cybersécurité qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Impact financier massif, percées techniques, mesures proactives ou opérations internationales : tour d’horizon des faits marquants.

La chaîne britannique de distribution Marks & Spencer subit les conséquences lourdes d’une cyberattaque récente. L’incident, d’une ampleur significative, a entraîné d’importantes perturbations opérationnelles et une baisse des ventes. L’estimation du manque à gagner atteint les 300 millions de livres sterling, soit environ 402 millions de dollars. Cette attaque met en lumière les risques réels que représentent les cybermenaces pour les opérations commerciales, même dans les structures les plus robustes.

Lors de la compétition Pwn2Own à Berlin, des chercheurs en sécurité ont remporté plus d’un million de dollars pour la découverte et l’exploitation de 29 vulnérabilités zero-day. Cet événement annuel met en lumière la compétence technique des hackers éthiques et souligne la fréquence des failles critiques dans des technologies du quotidien, notamment dans les domaines de l’automobile, des appareils IoT et des logiciels industriels.

Côté utilisateur, Google introduit une fonctionnalité pertinente dans Chrome : le changement automatique de mots de passe compromis via son gestionnaire intégré. Lorsqu’une compromission est détectée, l’utilisateur reçoit une proposition pour modifier immédiatement ses identifiants. Cette initiative répond à une nécessité croissante de réduction du temps d’exposition aux risques, tout en facilitant les bonnes pratiques de sécurité pour le grand public.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le secteur des cryptomonnaies est de nouveau secoué par un vol massif. Cette fois, c’est le protocole décentralisé Cetus qui a vu 223 millions de dollars d’actifs numériques dérobés. Les opérateurs ont décidé de proposer une issue « amiable » aux attaquants : l’arrêt de toute poursuite en échange du retour des fonds. Ce type de négociation, de plus en plus fréquent, illustre la complexité juridique des environnements DeFi et la difficulté d’une riposte coordonnée.

Enfin, une opération conjointe entre Europol, Microsoft et plusieurs autorités nationales a permis de démanteler l’écosystème du malware d’infostealer Lumma. Cette campagne de grande ampleur ciblait un réseau mondial à travers lequel plus de 394 000 machines Windows avaient été infectées en l’espace de deux mois. L’opération coordonnée montre l’efficacité d’une coopération public-privée pour réduire la portée des cybermenaces industrielles.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail