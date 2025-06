Les derniers gros vols de données (5 juin 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

La semaine écoulée a été marquée par une série de fuites de données d’envergure, touchant tant les plateformes technologiques que les entreprises de services. Un acteur malveillant a revendiqué la mise en vente de 428 millions de comptes TikTok, contenant des informations sensibles telles que des emails, numéros de téléphone et détails de profil. Cette annonce intervient alors que des données appartenant à 31 millions de clients d’AT&T ont également été publiées sur le dark web, incluant noms complets, numéros d’identification fiscale, identifiants de périphériques et adresses physiques. Dans le même temps, le géant LexisNexis a confirmé une compromission ayant affecté plus de 364 000 personnes.

D’autres incidents majeurs ont ciblé des entreprises connues. Le groupe Everest a publié en ligne plus de 1 100 fichiers internes de Coca-Cola, exposant des informations de nature administrative et personnelle sur ses employés. MathWorks, éditeur de MATLAB, a subi une attaque par ransomware paralysant ses services critiques pendant plus d’une semaine. L’incident, survenu en pleine période d’examens, a fortement perturbé étudiants et chercheurs dépendant de ces outils. Par ailleurs, Marlboro-Chesterfield Pathology a déclaré avoir subi une attaque ransomware ayant compromis les données médicales de près de 236 000 individus, tandis qu’Adidas a signalé une fuite de données consécutive à la compromission de l’un de ses prestataires de service client.

Sur le plan des menaces techniques, une recherche a révélé que plus de 93 milliards de cookies volés circulent actuellement sur les forums clandestins. Ces cookies, extraits par des malwares spécialisés comme Redline ou CryptBot, permettent à des attaquants de contourner l’authentification multifactorielle et d’accéder à des comptes sans mot de passe. En parallèle, les bases de données Firebase mal configurées ont exposé les identifiants en clair de 1,8 million d’utilisateurs, affectant des centaines d’applications mobiles utilisées à travers le monde.

Par ailleurs, Kaspersky a détecté plus de 7 millions de comptes compromis issus de services de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, mettant en évidence l’ampleur du vol de données d’identifiants sur des plateformes grand public.

Les vols ou fuites de données de la semaine

Kaspersky a découvert 5,6 millions de comptes Netflix compromis en ligne Kaspersky a identifié plus de 7 millions de comptes de services de streaming compromis, dont Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, exposant des millions d’utilisateurs à des risques liés aux infections par des logiciels malveillants et aux campagnes de vol d’identifiants. Ces conclusions proviennent de l’équipe Digital Footprint Intelligence de Kaspersky. Lire la suite sur Cyber Insider

La violation des données de pathologie de Marlboro-Chesterfield a touché 235 911 personnes Le rançongiciel SafePay a touché le laboratoire Marlboro-Chesterfield Pathology, dérobant les données personnelles de 235 000 personnes lors d’une faille majeure. Le rançongiciel SafePay a touché le laboratoire Marlboro-Chesterfield Pathology, dérobant les données personnelles de 235 000 personnes lors d’une faille majeure dans ce laboratoire basé en Caroline du Nord. Lire la suite sur Security Affairs

Une fuite massive de données expose les mots de passe de 1,8 million d’utilisateurs via des serveurs Firebase mal configurés Une faille de sécurité majeure a exposé les mots de passe en clair et les données utilisateur sensibles de 1,8 million de personnes suite à une mauvaise configuration des instances Firebase. Découvertes par des chercheurs en cybersécurité de Website Planet, les données exposées comprenaient des noms d’utilisateur, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des informations de facturation… Lire la suite sur Cybersecurity Geneva

