Meta a retiré son code de reconnaissance faciale de l’application liée aux lunettes connectées Meta, relançant le débat sur le droit à l’image.

TL;DR : L’essentiel Une analyse technique approfondie a montré que Meta avait discrètement implanté des fonctionnalités de reconnaissance biométrique dans son application pour téléphones, téléchargée à plus de 50 millions de reprises.

Suite à ces révélations techniques, le géant américain a immédiatement supprimé les bibliothèques logicielles incriminées de sa dernière mise à jour, qualifiant le projet de simple recherche exploratoire.

Ce brusque recul met en lumière le lourd passif juridique de l’entreprise et relance les débats sur le déploiement silencieux d’outils de surveillance dans les espaces publics.

L’analyse approfondie du code d’une application grand public réserve parfois des surprises pour les professionnels de la sécurité, notamment quand elle touche à la reconnaissance faciale. En examinant l’application Meta AI, des analystes ont découvert que les bases d’un système de surveillance biométrique global étaient déjà prêtes à l’emploi. Ce dispositif invisible, intégré au cœur de millions de smartphones, montre à quel point la frontière entre le gadget technologique et un outil potentiellement de surveillance de masse est devenue poreuse.

Lunettes connectée de Meta : L’app invisible de la reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale était déjà prête à être déployée dans l’application Meta AI, comme l’a révélé une analyse technique de WIRED. Ce système, baptisé en interne « NameTag » puis renommé « Connections », s’appuyait sur trois modèles d’intelligence artificielle hébergés directement sur les téléphones. Le premier modèle détectait les visages capturés par la caméra des lunettes de marque Ray-Ban ou Oakley, le second les recadrait de façon précise, et le troisième les encodait en signatures biométriques uniques.

Pour que l’expérience utilisateur soit fluide, les visages non identifiés étaient automatiquement découpés, indexés et placés dans un dossier de stockage local nommé « pending » (en attente). Bien que le système n’ait pas été activé publiquement, la présence de ces fichiers montre que l’entreprise avait déjà distribué l’architecture nécessaire pour transformer de simples passants dans la rue en profils numériques identifiables en temps réel.

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👁️ Analyse Meta avait discrètement prévu un système de reconnaissance faciale pour ses lunettes connectées avant de le supprimer. Toutefois, l’évolution de ces lunettes connectées, également utilisées de plus en plus largement par les forces de l’ordre, lève de réelles inquiétudes concernant la protection de nos données personnelles et, plus particulièrement, de notre droit à l’image.

Données biométriques : Un retrait précipité sous la pression

Le retrait immédiat de ce système montre que la reconnaissance faciale reste un sujet hautement inflammable pour l’image de la multinationale. Suite à la publication de l’enquête, l’éditeur a déployé une mise à jour d’urgence pour purger l’application de toutes ses bibliothèques de détection, comme l’indique un second rapport de WIRED. Les dirigeants de l’entreprise ont minimisé l’importance des découvertes, qualifiant le projet de simple recherche exploratoire, malgré la maturité évidente des fonctionnalités découvertes dans le code source.

Cette volte-face s’explique également par le passif juridique de l’entreprise dans ce domaine. Par le passé, elle a dû verser 650 millions de dollars pour clore une action de groupe dans l’Illinois, puis un peu plus d’un milliard de dollars pour solder un litige similaire avec le Texas concernant la collecte non consentie d’empreintes faciales. Les défenseurs de la vie privée s’inquiètent de voir réapparaître ces technologies, redoutant qu’elles ne facilitent le harcèlement ou la surveillance ciblée par des tiers.

La disparition temporaire du code NameTag ne règle pas le débat de fond sur l’intégration de capteurs biométriques dans les objets du quotidien. Alors que les lunettes intelligentes se banalisent, la vigilance des analystes techniques reste le principal rempart contre le déploiement silencieux d’outils d’identification globale portant atteinte à notre image publique.

Questions fréquentes sur la reconnaissance faciale

NameTag est un projet de recherche interne conçu pour identifier les visages capturés par des lunettes connectées et envoyer une notification sur le smartphone de l’utilisateur lorsqu’une personne connue est détectée. Ce système s’appuyait sur des modèles de traitement d’image locaux.

L’application utilisait trois modèles distincts pour localiser les visages, les recadrer de manière optimale et les convertir en signatures biométriques uniques. Les visages non identifiés étaient stockés localement sur le smartphone dans un dossier d’attente pour un traitement ultérieur.

Pourquoi Meta a-t-elle retiré ce code de son application ? Le code a été supprimé en urgence suite aux révélations d’une enquête journalistique mettant en lumière l’existence de cette fonctionnalité non déclarée. L’entreprise a affirmé qu’il s’agissait de travaux purement exploratoires et qu’aucune décision finale quant à son déploiement n’avait été prise.

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