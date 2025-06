Les derniers gros vols de données (19 juin 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Cette semaine, plusieurs cyberincidents ont mis en lumière la fragilité de la protection des données face aux menaces persistantes. Voici une synthèse des faits marquants liés aux cyberattaques.

Le cas du Paraguay constitue l’un des épisodes les plus graves de la semaine. Plus de 7,4 millions de données personnelles de citoyens paraguayens ont été diffusées sur le dark web, après une campagne d’extorsion menée contre l’État par un groupe se présentant comme des « mercenaires ». Les informations, exfiltrées depuis plusieurs systèmes publics — notamment le ministère de la santé, l’agence nationale de la circulation et d’autres institutions — ont été proposées en échange de 7,4 millions de dollars. Le gouvernement a refusé de payer, et les fichiers ont été partagés via des canaux torrent, rendant leur suppression impossible. L’attaque s’inscrit dans une série de compromissions visant le pays depuis 2023, avec des soupçons d’ingérence étrangère, notamment de la Chine via le groupe APT Flax Typhoon.

En Inde, la plateforme de location de véhicules Zoomcar a été victime d’une violation de données affectant 8,4 millions d’utilisateurs. L’alerte a été donnée lorsqu’un acteur malveillant a contacté des employés en affirmant détenir des données internes. Une enquête est en cours, mais la compromission semble avoir été initiée par une exfiltration préalable de données sensibles.

Aux États-Unis, le ministère des Transports du Texas a confirmé le vol de 300 000 rapports d’accidents. Les informations dérobées contiennent potentiellement des données personnelles sensibles liées aux incidents routiers. De son côté, la société Sensata Technologies a officialisé une fuite de données consécutive à une attaque par ransomware survenue en avril 2025. Des informations appartenant à d’anciens et actuels employés sont concernées.

Une autre fuite de données a également été constatée, cette fois-ci du côté des cybercriminels, à la suite d’une faille dans l’infrastructure de commande et contrôle du malware DanaBot. Un défaut de gestion mémoire, surnommé DanaBleed, a provoqué des fuites involontaires d’informations critiques des serveurs C2 du malware pendant près de trois ans. Cette faille, comparable à Heartbleed, a exposé des clés cryptographiques, des identifiants d’acteurs malveillants, des données sur les victimes et des fragments de code source. Cette vulnérabilité a permis aux chercheurs de mieux cartographier les opérations du botnet, et a joué un rôle dans son démantèlement partiel lors de l’opération Endgame.

Un autre point de vigilance concerne la réapparition de données volées lors des attaques contre Snowflake. Des informations relatives à Ticketmaster, déjà compromises en 2024, ont été brièvement remises en vente par un groupe d’extorsion, soulignant la difficulté de contrôler la circulation des données une fois publiées dans des forums clandestins.

Enfin, des méthodes d’exfiltration innovantes continuent d’émerger. Une attaque surnommée « SmartAttack » utilise des montres connectées pour capter des signaux ultrasonores émis par des systèmes isolés (air-gapped).

En parallèle, dans le contexte de la faillite de 23andMe, un médiateur chargé de la confidentialité a recommandé que l’entreprise obtienne le consentement explicite des clients avant toute cession de données génétiques. Cette décision fait suite aux inquiétudes exprimées par des utilisateurs quant à l’usage de leurs informations dans le cadre de la procédure judiciaire.

