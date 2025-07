Cybersécurité en Suisse : actualités du 23 juil 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Cette synthèse hebdomadaire couvre les actualités cybersécurité en Suisse pour la semaine écoulée.

Le canton de Berne a récemment fait face à une panne de son service d’inscription en ligne, BE-Login. La perturbation, signalée le 10 juillet, a affecté la rapidité et la fiabilité du service, impactant notamment la soumission des déclarations fiscales. En réponse, les autorités ont accordé une prolongation jusqu’au 15 août 2025 pour le dépôt des déclarations sans pénalité. Détails supplémentaires disponibles ici.

La Poste Suisse a distribué près d’un million de francs en récompenses dans le cadre de son programme de bug bounty. Lancé officiellement en 2020 après un projet pilote en 2019, ce programme invite les hackers éthiques à tester la sécurité de ses services numériques. Depuis avril 2021, l’initiative est ouverte à tous les participants inscrits, et récemment, la Poste a intégré l’ensemble de ses offres numériques à ce programme public, offrant même un accès au code source. Plus d’informations sont disponibles ici.

Trois communes de l’Est de la Suisse, Goldach, Rorschach et Rorschacherberg, ont décidé de centraliser leurs services informatiques dans le cadre du projet « Informatikdienste Region Rorschach ». Cette initiative vise à réduire les coûts, consolider les compétences et accélérer la numérisation dans la région. Pour en savoir plus, consultez l’article ici.

Le canton de Berne rencontre également des difficultés avec sa nouvelle suite logicielle pour la police, Nevo/Rialto. Ce projet a provoqué des frustrations parmi les utilisateurs en raison de sa mise en œuvre problématique et de ses coûts croissants. Plus de détails peuvent être trouvés ici.

Le Ministère public de la Confédération a émis des mandats d’arrêt contre trois hackers prorusses du groupe « NoName », impliqués dans des cyberattaques répétées contre des sites fédéraux entre 2023 et 2024. Cette action fait partie d’une opération internationale visant à démanteler le réseau. Pour plus d’informations, lisez l’article ici. Cette identification a été possible grâce à une coopération internationale impliquant le MPC et fedpol. L’Office fédéral de la cybersécurité a informé les opérateurs de plus de 200 sites suisses touchés et a aidé à renforcer leurs défenses. Plus d’informations sont disponibles ici.

Enfin, une escroquerie internationale aux cryptomonnaies a touché 100 Suisses parmi plus de 5000 victimes. Ce réseau de fraude sophistiqué, promettant des rendements élevés, a été démantelé lors de l’opération Borrelli, avec l’arrestation de cinq suspects en Espagne. Le préjudice global est estimé à des centaines de millions d’euros. L’enquête, commencée en 2023 avec l’aide d’Europol, se poursuit pour démanteler le réseau. Pour plus de détails, consultez l’article ici.

