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Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 26 avril 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Un piratage de l’application de messagerie Signal installée sur le téléphone de la présidente du Bundestag allemand a été mené via une attaque de type hameçonnage, visant au moins plusieurs responsables selon un magazine allemand.
  • En Pologne, la plateforme de cryptomonnaies Zondacrypto ne répond plus aux milliers d’utilisateurs cherchant à retirer leurs fonds, tandis que son dirigeant aurait disparu après une fuite présumée vers Israël.
  • Des agences gouvernementales américaines et internationales signalent un « changement généralisé » des méthodes de pirates chinois vers la création de vastes réseaux clandestins s’appuyant sur des appareils courants compromis, afin de mener divers types d’attaques.
  • Le logiciel destructeur Lotus Wiper a ciblé le secteur de l’énergie et des services publics au Venezuela, désactivant les défenses, effaçant les mécanismes de récupération et écrasant les disques pour rendre les systèmes d’infrastructure critique définitivement inutilisables, sans demande de rançon.

Les incidents de la semaine illustrent une montée en puissance d’opérations à fort impact, allant du piratage ciblant la présidence du Parlement allemand aux attaques destructrices contre l’énergie vénézuélienne, tandis que des agences alliées alertent sur l’industrialisation de réseaux clandestins bâtis sur des routeurs compromis. En parallèle, l’affaire Zondacrypto souligne la vulnérabilité structurelle de l’écosystème des cryptomonnaies face aux comportements frauduleux.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le président du Parlement allemand victime d'un piratage informatique de Signal, selon un rapport

Le président du Parlement allemand victime d'un piratage informatique de Signal, selon un rapport

www.politico.eu

D'après un article du Spiegel, des cybercriminels ont piraté l'application de messagerie du téléphone de la présidente du Bundestag et deuxième personnalité du gouvernement allemand. Lire la suite

En Pologne, une fraude à grande échelle chez une entreprise de cryptomonnaies fait scandale

En Pologne, une fraude à grande échelle chez une entreprise de cryptomonnaies fait scandale

Pixels : Toute l'actualité sur Le Monde.fr.

Zondacrypto, une compagnie polonaise de cryptomonnaies, ne répond plus aux milliers d’utilisateurs qui tentent de retirer leurs fonds. Son dirigeant, qui ne donne plus signe de vie, aurait pris la fuite en Israël. Lire la suite

Une douzaine d'agences alliées affirment que la Chine construit des réseaux de pirates informatiques clandestins à partir de routeurs ordinaires.

Une douzaine d'agences alliées affirment que la Chine construit des réseaux de pirates informatiques clandestins à partir de routeurs ordinaires.

cyberscoop.com

Des agences gouvernementales américaines et internationales ont mis en garde jeudi contre une évolution généralisée des méthodes des pirates informatiques chinois, qui privilégient désormais l'utilisation de vastes réseaux clandestins compromettant des appareils courants pour mener diverses attaques…. Lire la suite

Le secteur énergétique vénézuélien est la cible d'un essuie-glace Lotus extrêmement destructeur

Le secteur énergétique vénézuélien est la cible d'un essuie-glace Lotus extrêmement destructeur

securityaffairs.com

Lotus Wiper a ciblé les systèmes énergétiques vénézuéliens, utilisant des scripts pour désactiver les défenses, puis a effacé toutes les données de manière irréversible. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert que Lotus Wiper ciblait le secteur de… Lire la suite

Des chercheurs découvrent un logiciel malveillant de cybersabotage qui pourrait être antérieur à Stuxnet de cinq ans.

Des chercheurs découvrent un logiciel malveillant de cybersabotage qui pourrait être antérieur à Stuxnet de cinq ans.

go.theregister.com

FAST16 pourrait être la première cyberarme, et ses effets pourraient se faire sentir dès aujourd'hui. Lors de la conférence Black Hat Asia, la société de cybersécurité SentinelOne a découvert un logiciel malveillant qui tente de provoquer des… Lire la suite

La FCC exempte Netgear de l'interdiction des routeurs étrangers

La FCC exempte Netgear de l'interdiction des routeurs étrangers

www.cybersecuritydive.com

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mardi que les entreprises et les consommateurs américains pouvaient continuer à acheter certains routeurs Netgear, exemptant ainsi les produits de l'entreprise d'une nouvelle interdiction des routeurs étrangers visant à… Lire la suite

Sony va mettre en place des contrôles d'âge pour les utilisateurs de PlayStation au Royaume-Uni à partir de juin.

Sony va mettre en place des contrôles d'âge pour les utilisateurs de PlayStation au Royaume-Uni à partir de juin.

cyberinsider.com

Sony a annoncé que les utilisateurs PlayStation basés au Royaume-Uni devront bientôt vérifier leur âge pour conserver l'accès aux principales fonctionnalités sociales, l'application de cette mesure devant commencer en juin 2026. Bien que les joueurs puissent toujours… Lire la suite

Locked Shields 2026 : 41 nations renforcent leur cyber-résilience lors du plus grand exercice mondial

Locked Shields 2026 : 41 nations renforcent leur cyber-résilience lors du plus grand exercice mondial

www.securityweek.com

L’exercice Locked Shields a connu une croissance significative au cours des 16 dernières années, alors que seulement quatre nations y participaient lors de sa première édition. Cet article, intitulé « Locked Shields 2026 : 41 nations renforcent leur cyber-résilience… Lire la suite

Des pirates informatiques nord-coréens détournent plus de 12 millions de dollars auprès d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le cadre d'une vaste campagne.

Des pirates informatiques nord-coréens détournent plus de 12 millions de dollars auprès d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le cadre d'une vaste campagne.

therecord.media

Selon les chercheurs, le groupe a dérobé jusqu'à 12 millions de dollars en cryptomonnaie au cours des trois premiers mois de 2026 grâce à des attaques de logiciels malveillants sur des appareils personnels. Lire la suite

Un navire de guerre néerlandais compromis avec un traceur à 5 dollars et une carte postale

Un navire de guerre néerlandais compromis avec un traceur à 5 dollars et une carte postale

DataBreaches.net

Ann-Marie Corvin rapporte : La technologie bon marché continue de révéler la présence de navires de guerre de l'OTAN. Dernier exemple en date : un journaliste a réussi à envoyer un traceur Bluetooth à une frégate néerlandaise…. Lire la suite

La Grèce assouplit les règles d'entrée aux frontières euro-biométriques face au chaos aéroportuaire.

La Grèce assouplit les règles d'entrée aux frontières euro-biométriques face au chaos aéroportuaire.

go.theregister.com

Des vols manqués et d'autres problèmes encore signifient que des mesures doivent être prises à la frontière. La Grèce adopte une approche flexible concernant l'introduction du système biométrique d'entrée/sortie (EES) de l'Union européenne, après que certains détenteurs… Lire la suite

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