Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 26 avril 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Un piratage de l’application de messagerie Signal installée sur le téléphone de la présidente du Bundestag allemand a été mené via une attaque de type hameçonnage, visant au moins plusieurs responsables selon un magazine allemand.

En Pologne, la plateforme de cryptomonnaies Zondacrypto ne répond plus aux milliers d’utilisateurs cherchant à retirer leurs fonds, tandis que son dirigeant aurait disparu après une fuite présumée vers Israël.

Des agences gouvernementales américaines et internationales signalent un « changement généralisé » des méthodes de pirates chinois vers la création de vastes réseaux clandestins s’appuyant sur des appareils courants compromis, afin de mener divers types d’attaques.

Le logiciel destructeur Lotus Wiper a ciblé le secteur de l’énergie et des services publics au Venezuela, désactivant les défenses, effaçant les mécanismes de récupération et écrasant les disques pour rendre les systèmes d’infrastructure critique définitivement inutilisables, sans demande de rançon.

Les incidents de la semaine illustrent une montée en puissance d’opérations à fort impact, allant du piratage ciblant la présidence du Parlement allemand aux attaques destructrices contre l’énergie vénézuélienne, tandis que des agences alliées alertent sur l’industrialisation de réseaux clandestins bâtis sur des routeurs compromis. En parallèle, l’affaire Zondacrypto souligne la vulnérabilité structurelle de l’écosystème des cryptomonnaies face aux comportements frauduleux.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le secteur énergétique vénézuélien est la cible d'un essuie-glace Lotus extrêmement destructeur Lotus Wiper a ciblé les systèmes énergétiques vénézuéliens, utilisant des scripts pour désactiver les défenses, puis a effacé toutes les données de manière irréversible. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert que Lotus Wiper ciblait le secteur de… Lire la suite

La FCC exempte Netgear de l'interdiction des routeurs étrangers La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mardi que les entreprises et les consommateurs américains pouvaient continuer à acheter certains routeurs Netgear, exemptant ainsi les produits de l'entreprise d'une nouvelle interdiction des routeurs étrangers visant à… Lire la suite