Démantèlement du forum XSS : un nouveau coup contre l’écosystème cybercriminel

L’arrestation de l’administrateur du forum XSS.is inflige un nouveau revers aux réseaux cybercriminels et aux plateformes qui soutiennent le commerce illicite en ligne.

L’arrestation récente d’un individu clé dans l’administration d’un forum cybercriminel russe met en lumière les efforts conjoints des autorités internationales pour lutter contre la cybercriminalité. Le forum, utilisé par certains des réseaux cybercriminels les plus actifs, servait de point central pour le commerce de données volées, outils de piratage et services illicites.

Un forum au cœur de la cybercriminalité

Le forum XSS.is, anciennement connu sous le nom de DaMaGeLaB, a longtemps été un pilier du cybercrime, comme le détaille Europol dans son article. Avec plus de 50 000 utilisateurs inscrits, cette plateforme était un marché clé pour le commerce de données volées, outils de piratage et services illicites. Ce forum a servi de plateforme centrale pour coordonner, annoncer et recruter au sein des réseaux cybercriminels les plus dangereux. Le suspect derrière ce forum, arrêté à Kyiv, Ukraine, le 22 juillet, est soupçonné d’avoir joué un rôle essentiel dans la facilitation de ces activités criminelles, agissant comme un tiers de confiance pour arbitrer les litiges entre criminels et garantir la sécurité des transactions.

Source photo Europol : perquisition lors de l’arrestation de l’administrateur du réseau criminel XSS.is

L’arrestation a été le fruit d’une enquête menée par la police française en collaboration avec leurs homologues ukrainiens et Europol. Cette opération s’inscrit dans une série d’actions coordonnées visant à recueillir des preuves et à démanteler l’infrastructure criminelle. Europol a fourni un soutien opérationnel et analytique essentiel, facilitant l’échange d’informations et la coordination entre les autorités françaises et ukrainiennes. Cette approche collaborative a permis une réponse rapide et ciblée pour démanteler la plateforme criminelle et perturber les activités illicites facilitées par le forum.

Le rôle de l’administrateur dans l’écosystème cybercriminel

Le suspect, qui aurait accumulé plus de 7 millions d’euros grâce à des frais de publicité et de facilitation, n’était pas seulement un opérateur technique. Il aurait également maintenu des liens étroits avec plusieurs acteurs de menace majeurs au fil des ans. En plus de gérer le forum XSS.is, il aurait dirigé thesecure.biz, un service de messagerie privé conçu pour répondre aux besoins du milieu cybercriminel. Ces plateformes, comme le souligne The Hacker News, avaient mis en place des systèmes de réputation intégrés pour garantir que les transactions se déroulent sans escroquerie, renforçant ainsi la confiance et l’anonymat au sein de la communauté criminelle.

Selon le procureur de Paris, XSS.is a été actif depuis 2013, servant de plaque tournante pour des activités telles que l’accès à des systèmes compromis et des services liés aux ransomwares. Le forum offrait également un serveur de messagerie Jabber crypté, permettant aux cybercriminels de communiquer de manière anonyme. Ce type de plateforme joue un rôle crucial dans l’économie de la cybercriminalité en fournissant l’accès, l’anonymat et les mécanismes de confiance nécessaires à leur fonctionnement.

L’impact de l’opération sur le paysage cybercriminel

Cette opération s’aligne étroitement avec les conclusions du rapport IOCTA 2025 d’Europol, qui souligne l’importance croissante du marché noir pour les données volées comme moteur critique de l’économie cybercriminelle. Les plateformes comme XSS.is ont permis le commerce et la monétisation de données compromises, d’outils de piratage et de services illicites qui alimentent une vaste gamme d’activités criminelles, allant des ransomwares et de la fraude au vol d’identité et à l’extorsion.

L’arrestation intervient peu après une opération dirigée par Europol qui a perturbé l’infrastructure en ligne associée à un groupe de hacktivistes pro-russes connu sous le nom de NoName057(16), soulignant une tendance continue dans le ciblage des infrastructures cybercriminelles. Selon une analyse approfondie, le groupe NoName057(16) maintient une architecture résiliente à plusieurs niveaux, avec des serveurs de commande et de contrôle (C2) rapidement tournants pour maintenir la fonctionnalité C2 fiable.

Les actions récentes contre XSS.is et NoName057(16) illustrent l’engagement des forces de l’ordre à perturber les écosystèmes cybercriminels, mettant en lumière les stratégies sophistiquées employées par les cybercriminels pour échapper à la détection. Ces opérations démontrent également l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité, un domaine où les frontières physiques s’estompent devant les défis numériques.

