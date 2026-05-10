Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 10 mai 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Des industriels européens redoutent que le futur Cloud and AI Development Act, censé bâtir une filière de cloud souverain, n’intègre trop largement des technologies américaines, comme l’illustre un contrat « souverain » de 180 millions d’euros incluant Google.

L’Union européenne va interdire d’ici au 2 décembre 2026 les services d’intelligence artificielle capables de « dénuder » des personnes sans consentement, tout en reportant à 2027‑2028 l’application des obligations pesant sur les systèmes dits à hauts risques.

Un accord politique à Bruxelles prévoit de retarder certaines règles encadrant les usages à hauts risques de l’intelligence artificielle et d’exempter les applications industrielles, ce que des représentants d’entreprises jugent insuffisant pour alléger réellement la charge réglementaire.

Au Royaume‑Uni, les autorités de contrôle biométrique alertent sur un usage croissant de la reconnaissance faciale par la police et les commerçants, avec un audit indépendant repoussé et des inquiétudes publiques fortes sur la dérive vers une société de surveillance.

Entre souveraineté numérique, encadrement des usages sensibles et pressions pour la dérégulation, l’Europe peine à stabiliser son cadre pour l’intelligence artificielle et le cloud. Les mêmes textes servent à la fois à restreindre certains services d’IA jugés dangereux, assouplir les obligations pour des secteurs industriels et tolérer l’intégration de fournisseurs non européens, tandis que la reconnaissance faciale progresse plus vite que les garde‑fous juridiques.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

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