Application Cybersécurité Vaud : interface modernisée et quiz interactif

L’application mobile Cybersécurité Vaud fait peau neuve avec une interface modernisée, une navigation simplifiée et l’arrivée d’un quiz interactif. Objectif : rendre la sensibilisation aux risques numériques plus accessible et efficace pour tous les utilisateurs, sur iOS comme sur Android.

En bref L’application mobile Cybersécurité du Canton de Vaud bénéficie désormais d’une interface modernisée pour une utilisation plus fluide.

Les parcours de navigation ont été repensés afin de faciliter l’accès aux contenus.

Un quiz interactif est désormais intégré pour renforcer la sensibilisation.

La mise à jour est disponible sur iOS et Android.

L’application mobile Cybersécurité du Canton de Vaud évolue avec une refonte complète de son interface, offrant une expérience plus claire et plus agréable. Cette mise à jour traduit une volonté de rendre la sensibilisation aux risques numériques plus accessible, quel que soit le niveau de connaissance de l’utilisateur. La navigation a été simplifiée pour permettre un accès direct aux informations et aux conseils pratiques. Comme le souligne la présentation officielle, cette version introduit également un quiz interactif conçu pour impliquer activement l’utilisateur dans son apprentissage de la cybersécurité.

Une interface pensée pour l’accessibilité et l’efficacité

La mise à jour apporte une refonte visuelle qui améliore la lisibilité et la clarté des contenus.

L’amélioration de la navigation va au-delà d’une simple réorganisation : elle repose sur une hiérarchisation plus intuitive des informations, un accès plus direct aux rubriques clés et une compatibilité optimisée pour différents formats d’écran.

Application Cybersécurité du canton de Vaud – Capture d’écran de l’application Cybersécurité de l’État de Vaud affichant en une un article intitulé « Revue des cybermenaces : Juin 2025 »

Un quiz interactif pour ancrer les bonnes pratiques

L’introduction d’un quiz dans l’application mobile Cybersécurité du Canton de Vaud propose maintenant d’impliquer l’utilisateur. Pour rappel, les quiz sont un outil d’apprentissage basé sur la répétition et le feedback immédiat. Ils permettent de renforcer la mémorisation des concepts essentiels, comme la reconnaissance des tentatives de phishing (hameçonnage), l’importance des mises à jour logicielles ou la création de mots de passe robustes.

Quiz de cybersécurité de l’État de Vaud – Testez et améliorez vos connaissances

Une mise à jour pour une sensibilisation numérique plus forte

Disponible dès maintenant sur les plateformes mobiles iOS et Android, cette version modernisée de l’application mobile Cybersécurité du Canton de Vaud renforce l’arsenal de sensibilisation numérique du canton. Elle s’inscrit dans la continuité de l’initiative initiale présentée dans l’annonce de lancement.

En somme, cette mise à jour consolide la position de l’application mobile Cybersécurité du Canton de Vaud comme un outil pratique et pertinent pour diffuser la culture de la cybersécurité.

