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Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 15 mai 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Un adolescent soupçonné d’appartenir au groupe Scattered Spider a été arrêté en Finlande et fait face à une possible extradition vers les États‑Unis, après avoir multiplié les signes ostentatoires de son activité sur les réseaux sociaux.
  • Les autorités françaises ont interpellé un mineur de 15 ans, accusé d’avoir dérobé et mis en vente entre 12 et 18 millions de lignes de données de l’agence France Titres (ANTS), potentiellement liées à un tiers de la population.
  • Un ancien prestataire informatique fédéral de 34 ans, basé en Virginie, a été reconnu coupable d’avoir conspiré pour détruire des dizaines de bases de données gouvernementales après son licenciement, illustrant le risque de sabotage interne sur des systèmes étatiques sensibles.
  • Un ressortissant letton extradé vers les États‑Unis a été condamné à 8,5 ans de prison pour son rôle de négociateur dans le groupe de rançongiciel Karakurt, dans le cadre d’une affaire ancienne rouverte par les enquêteurs.

Les sources décrivent une accélération des poursuites internationales contre des profils cyber très divers, des mineurs impliqués dans des méga-fuites de données aux négociateurs de rançongiciels, en passant par les escroqueries crypto, les “laptop farms” liées à la Corée du Nord et des affaires de fraude vieilles de plus d’une décennie, rendues possibles par une coopération judiciaire renforcée.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Un adolescent soupçonné d'être le pirate informatique de Scattered Spider a été arrêté en Finlande et risque l'extradition vers les États-Unis.

Un adolescent soupçonné d'être le pirate informatique de Scattered Spider a été arrêté en Finlande et risque l'extradition vers les États-Unis.

www.bitdefender.com

Voici un conseil : à moins de vouloir vous faire passer pour un cybercriminel, évitez d’exhiber votre collier « HACK THE PLANET » incrusté de diamants sur Snapchat, ou de vous prendre pour un parrain de la mafia des Sopranos… Lire la suite

Le parquet français établit un lien entre un adolescent de 15 ans et une importante faille de sécurité au sein de l'agence de sécurité des documents de l'État.

Le parquet français établit un lien entre un adolescent de 15 ans et une importante faille de sécurité au sein de l'agence de sécurité des documents de l'État.

www.theregister.com

Le parquet de Paris a annoncé jeudi l'arrestation, le 25 avril, d'un mineur de 15 ans soupçonné d'avoir dérobé des millions de documents à France Titres (ANTS), l'agence chargée de la protection des documents confidentiels. Ce dernier,… Lire la suite

Un ancien employé d'un entrepreneur du gouvernement reconnu coupable d'avoir effacé des dizaines de bases de données fédérales.

Un ancien employé d'un entrepreneur du gouvernement reconnu coupable d'avoir effacé des dizaines de bases de données fédérales.

www.bleepingcomputer.com

Un homme de 34 ans originaire de Virginie a été reconnu coupable de complot en vue de détruire des dizaines de bases de données gouvernementales après avoir été licencié de son poste d'entrepreneur fédéral. […] Lire la suite

Le négociateur d'une affaire non résolue du gang d'extorsion de Karakurt écope de 8 ans et demi de prison.

Le négociateur d'une affaire non résolue du gang d'extorsion de Karakurt écope de 8 ans et demi de prison.

www.bleepingcomputer.com

Un ressortissant letton extradé vers les États-Unis a été condamné à huit ans et demi de prison pour son rôle de négociateur dans une affaire non résolue du groupe russe de ransomware Karakurt. […] Lire la suite

Un ressortissant letton condamné pour des attaques de rançongiciels menées par d'anciens dirigeants du parti Conti.

Un ressortissant letton condamné pour des attaques de rançongiciels menées par d'anciens dirigeants du parti Conti.

cyberscoop.com

Un juge fédéral a condamné un ressortissant letton à 102 mois de prison pour son implication dans une série d'attaques par rançongiciel menées pendant plus de deux ans avant son arrestation en 2023, a annoncé lundi le… Lire la suite

Un membre d'un gang de ransomware lié à un groupe de cybercriminalité russe condamné à la prison

Un membre d'un gang de ransomware lié à un groupe de cybercriminalité russe condamné à la prison

gbhackers.com

Un ressortissant letton opérant depuis Moscou a été condamné à 102 mois de prison fédérale pour son rôle de négociateur clé au sein d'un important réseau russe de rançongiciels. Lire la suite

Après 17 ans, il a été extradé vers les États-Unis pour une affaire de piratage informatique.

Après 17 ans, il a été extradé vers les États-Unis pour une affaire de piratage informatique.

securityaffairs.com

Un citoyen roumain a été extradé vers les États-Unis près de 17 ans après une affaire de piratage informatique. Il a été inculpé en 2017 et arrêté en 2026. Lire la suite

« GothFerrari » condamné à 78 mois de prison pour son rôle dans un vol massif de cryptomonnaies

« GothFerrari » condamné à 78 mois de prison pour son rôle dans un vol massif de cryptomonnaies

databreaches.net

Il a 20 ans et vient d'être condamné à six ans et demi de prison. Le bureau du procureur fédéral du district de Columbia a annoncé aujourd'hui : WASHINGTON – Marlon Ferro, 20 ans, de Santa Ana, en… Lire la suite

Des Américains condamnés pour avoir exploité des « fermes d'ordinateurs portables » pour la Corée du Nord

Des Américains condamnés pour avoir exploité des « fermes d'ordinateurs portables » pour la Corée du Nord

www.bleepingcomputer.com

Deux ressortissants américains ont été condamnés chacun à 18 mois de prison pour avoir exploité des « fermes d'ordinateurs portables » qui aidaient des informaticiens nord-coréens à obtenir frauduleusement des emplois à distance dans près de 70… Lire la suite

Un membre d'un gang de cryptomonnaies écope de 6,5 ans de prison pour son rôle dans un braquage de 230 millions de dollars.

Un membre d'un gang de cryptomonnaies écope de 6,5 ans de prison pour son rôle dans un braquage de 230 millions de dollars.

www.bleepingcomputer.com

Un Californien de 20 ans a été condamné à 78 mois de prison pour avoir participé à des cambriolages et au blanchiment d'argent au sein d'un réseau criminel qui a dérobé plus de 250 millions de dollars… Lire la suite

Le Sri Lanka procède à 37 arrestations lors d'un raid contre un autre centre d'escroquerie.

Le Sri Lanka procède à 37 arrestations lors d'un raid contre un autre centre d'escroquerie.

www.bitdefender.com

Il n'est pas nécessaire de vivre à proximité d'un repaire d'escrocs pour que votre vie en soit ruinée. Les Américains ont perdu 5,8 milliards de dollars dans des arnaques aux cryptomonnaies rien que l'an dernier. Un coup… Lire la suite

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