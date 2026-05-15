Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 15 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Un adolescent soupçonné d’appartenir au groupe Scattered Spider a été arrêté en Finlande et fait face à une possible extradition vers les États‑Unis, après avoir multiplié les signes ostentatoires de son activité sur les réseaux sociaux.

Les autorités françaises ont interpellé un mineur de 15 ans, accusé d’avoir dérobé et mis en vente entre 12 et 18 millions de lignes de données de l’agence France Titres (ANTS), potentiellement liées à un tiers de la population.

Un ancien prestataire informatique fédéral de 34 ans, basé en Virginie, a été reconnu coupable d’avoir conspiré pour détruire des dizaines de bases de données gouvernementales après son licenciement, illustrant le risque de sabotage interne sur des systèmes étatiques sensibles.

Un ressortissant letton extradé vers les États‑Unis a été condamné à 8,5 ans de prison pour son rôle de négociateur dans le groupe de rançongiciel Karakurt, dans le cadre d’une affaire ancienne rouverte par les enquêteurs.

Les sources décrivent une accélération des poursuites internationales contre des profils cyber très divers, des mineurs impliqués dans des méga-fuites de données aux négociateurs de rançongiciels, en passant par les escroqueries crypto, les “laptop farms” liées à la Corée du Nord et des affaires de fraude vieilles de plus d’une décennie, rendues possibles par une coopération judiciaire renforcée.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine