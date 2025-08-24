L’EPFL développe un outil anti-propagande sur Telegram

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

L’EPFL, en collaboration avec des chercheurs allemands, a mis au point un mécanisme efficace pour identifier la propagande sur Telegram, promettant une aide précieuse dans la lutte contre la désinformation.

Les chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en partenariat avec des collègues en Allemagne, ont développé un mécanisme innovant pour détecter la propagande sur Telegram. Ce nouvel outil se distingue par son efficacité, sa rapidité et son faible coût, offrant ainsi une solution attrayante pour les modérateurs cherchant à combattre la désinformation sur cette plateforme. Telegram, connue pour sa large utilisation dans la distribution de contenu, a vu un besoin croissant en outils de modération performants. Ce mécanisme pourrait transformer la manière dont la désinformation est gérée, facilitant un environnement numérique plus sûr.

Le mécanisme développé par l’EPFL et ses partenaires allemands repose sur une analyse algorithmique avancée capable de repérer rapidement les contenus de propagande. Selon l’EPFL, cet outil est non seulement rapide mais aussi économique, ce qui le rend accessible à un large éventail d’utilisateurs, des grandes entreprises aux petites organisations. L’importance de cet outil réside dans sa capacité à s’adapter aux divers formats de contenu présents sur Telegram, une plateforme qui a gagné en popularité grâce à sa confidentialité et ses fonctionnalités de messagerie de masse. En outre, l’outil pourrait jouer un rôle crucial dans la prévention de la propagation de fausses informations, contribuant ainsi à un flux d’informations plus fiable.

Comme indiqué dans leur article , les chercheurs ont analysé 13,7 millions de commentaires provenant de 13 chaînes Telegram axées sur la politique ou l’actualité. 1,8 % d’entre eux se sont révélés être de la propagande. La majorité d’entre eux provenaient d’un réseau pro-russe, qui avait publié jusqu’à 5 % de tous les messages sur certaines chaînes. Les chercheurs ont également découvert un réseau de propagande pro-ukrainien de moindre envergure.

Le développement de ce mécanisme intervient à un moment où les plateformes numériques sont sous pression pour améliorer leurs capacités de modération. La rapidité et l’efficacité offertes par cet outil sont cruciales pour les modérateurs confrontés à l’énorme volume de contenu généré quotidiennement sur Telegram. La capacité à détecter et signaler rapidement les tentatives de manipulation de l’information pourrait réduire considérablement l’impact de la propagande en ligne. De plus, grâce à son coût modéré, cet outil est une option viable pour de nombreuses entités, qui peuvent l’intégrer dans leurs systèmes actuels sans nécessiter d’importants investissements.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail