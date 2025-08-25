Opération Serengeti 2.0 : succès contre la cybercriminalité en Afrique

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

INTERPOL a coordonné une opération en Afrique arrêtant 1,209 cybercriminels. L’opération a permis de récupérer 97,4 millions USD et de démanteler 11’432 infrastructures malveillantes.

L’opération Serengeti 2.0, coordonnée par INTERPOL, a été une initiative majeure pour combattre la cybercriminalité en Afrique. Cette opération, qui s’est déroulée de juin à août 2025, a impliqué 18 pays africains et le Royaume-Uni. Elle a permis l’arrestation de 1,209 individus impliqués dans des cybercrimes de grande envergure, ciblant près de 88’000 victimes. Parmi les crimes ciblés figuraient les rançongiciels, les escroqueries en ligne et la compromission d’e-mails professionnels, des menaces identifiées dans le rapport d’évaluation des cybermenaces en Afrique d’INTERPOL. Avec le soutien de partenaires du secteur privé, l’opération a été renforcée par un partage d’informations cruciales, y compris des adresses IP et des domaines suspects.

Infographie à propos de l’opération Serengeti 2.0 effectuée de juin à août 2025 (source Interpol)

En Angola, les autorités ont démantelé 25 centres de minage de cryptomonnaies, confisquant des équipements d’une valeur de plus de 37 millions USD. Ce matériel est destiné à soutenir la distribution d’électricité dans les zones vulnérables. En Zambie, une fraude massive d’investissement en ligne a été débusquée, touchant 65’000 victimes pour une perte estimée à 300 millions USD. Les escrocs utilisaient des campagnes publicitaires agressives pour inciter les victimes à investir dans des cryptomonnaies, leur demandant ensuite de télécharger plusieurs applications. Quinze personnes ont été arrêtées et des preuves essentielles, telles que des domaines et des comptes bancaires, ont été saisies. Par ailleurs, une escroquerie transnationale d’héritage en Côte d’Ivoire a été démantelée, avec l’arrestation du principal suspect et la saisie de divers biens.

L’opération Serengeti 2.0 a également mis l’accent sur la prévention. Grâce à des ateliers pratiques, les enquêteurs ont amélioré leurs compétences en matière d’outils et de techniques d’intelligence open-source, d’enquêtes sur les cryptomonnaies et d’analyse des rançongiciels. Cette formation, combinée à la coopération internationale, a été cruciale pour le succès de l’opération. Le réseau international InterCOP, dirigé par les Pays-Bas, a joué un rôle clé en promouvant une approche proactive contre la cybercriminalité. Le projet a permis d’identifier et de mitiger les activités cybercriminelles potentielles avant qu’elles ne se concrétisent.

L’opération, financée par le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni, a démontré l’importance de la coopération transfrontalière dans la lutte contre la cybercriminalité. Les partenaires opérationnels comprenaient des organisations reconnues comme Fortinet, Kaspersky et Group-IB, qui ont apporté leur expertise pour renforcer les efforts des forces de l’ordre. Selon INTERPOL, chaque opération coordonnée renforce la coopération et le partage d’informations, produisant des résultats tangibles pour protéger les victimes.

