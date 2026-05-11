Vulnérabilités : les 12 alertes critiques du 11 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Un nouvel exploit Linux zero‑day, baptisé Dirty Frag, permet à un attaquant déjà présent sur la machine d’obtenir les droits administrateur sur la plupart des distributions majeures via une simple commande locale.

Google revoit à la hausse ses programmes de primes Android et Chrome, offrant jusqu’à 1,5 million de dollars pour les exploits les plus complexes, tout en réduisant les récompenses pour les failles rendues triviales par l’intelligence artificielle.

Google corrige une vulnérabilité critique notée 10 dans l’outil en ligne de commande Gemini, qui permettait, via injection de requêtes et élévation de privilèges, un compromis complet de la chaîne d’approvisionnement à partir de tickets GitHub.

Une étude basée sur 231 millions de mots de passe hachés avec MD5 montre que 60 % peuvent être cassés en moins d’une heure avec une seule carte graphique Nvidia RTX 5090, soulignant l’obsolescence de ces mécanismes de protection.

La semaine illustre une double dynamique : d’un côté, une industrialisation des vulnérabilités critiques touchant noyaux Linux, Windows, infrastructures réseau, solutions de transfert de fichiers et serveurs web ; de l’autre, une montée des efforts de correction et d’incitation financière, notamment autour d’Android, face à des capacités d’attaque dopées par l’intelligence artificielle et la puissance croissante des processeurs graphiques.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Cisco corrige des failles critiques permettant des attaques SSRF et d'exécution de code Cisco a corrigé plusieurs failles critiques dans ses produits d'entreprise, notamment des vulnérabilités SSRF dans Unity Connection pouvant permettre l'exécution de code ou l'interruption de service. Cisco a publié des correctifs pour de multiples vulnérabilités critiques affectant… Lire la suite

Des failles dans l'automatisation de MOVEit pourraient compromettre totalement le système. Progress corrige des failles critiques dans MOVEit Automation, notamment une vulnérabilité de contournement d'authentification permettant à des attaquants d'accéder sans autorisation aux systèmes. Progress Software a corrigé deux vulnérabilités dans MOVEit Automation : une faille critique de contournement… Lire la suite

GrapheneOS corrige une faille VPN sous Android que Google a refusé de corriger. GrapheneOS a publié une nouvelle mise à jour corrigeant une faille de sécurité récemment découverte dans Android, permettant de contourner un VPN et de divulguer l'adresse IP réelle d'un utilisateur. Cette fuite se produit même lorsque les… Lire la suite