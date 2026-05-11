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Vulnérabilités : les 12 alertes critiques du 11 mai 2026

Illustration 3D pour la veille sur les vulnérabilités : un cadenas métallique ouvert est posé sur un circuit imprimé complexe. De vifs flux lumineux oranges et des triangles d'alerte rouges clignotants émanent du cadenas, symbolisant des failles de sécurité actives et des brèches dans un système informatique.
Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine

  • Un nouvel exploit Linux zero‑day, baptisé Dirty Frag, permet à un attaquant déjà présent sur la machine d’obtenir les droits administrateur sur la plupart des distributions majeures via une simple commande locale.
  • Google revoit à la hausse ses programmes de primes Android et Chrome, offrant jusqu’à 1,5 million de dollars pour les exploits les plus complexes, tout en réduisant les récompenses pour les failles rendues triviales par l’intelligence artificielle.
  • Google corrige une vulnérabilité critique notée 10 dans l’outil en ligne de commande Gemini, qui permettait, via injection de requêtes et élévation de privilèges, un compromis complet de la chaîne d’approvisionnement à partir de tickets GitHub.
  • Une étude basée sur 231 millions de mots de passe hachés avec MD5 montre que 60 % peuvent être cassés en moins d’une heure avec une seule carte graphique Nvidia RTX 5090, soulignant l’obsolescence de ces mécanismes de protection.

La semaine illustre une double dynamique : d’un côté, une industrialisation des vulnérabilités critiques touchant noyaux Linux, Windows, infrastructures réseau, solutions de transfert de fichiers et serveurs web ; de l’autre, une montée des efforts de correction et d’incitation financière, notamment autour d’Android, face à des capacités d’attaque dopées par l’intelligence artificielle et la puissance croissante des processeurs graphiques.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Une nouvelle faille zero-day « Dirty Frag » sous Linux permet d'obtenir les droits root sur toutes les distributions majeures.

Une nouvelle faille zero-day « Dirty Frag » sous Linux permet d'obtenir les droits root sur toutes les distributions majeures.

www.bleepingcomputer.com

Une nouvelle faille zero-day exploitée par Linux, nommée Dirty Frag, permet à des attaquants locaux d'obtenir les privilèges root sur la plupart des distributions Linux majeures à l'aide d'une seule commande. […] Lire la suite

Google offre désormais jusqu'à 1,5 million de dollars pour certaines failles de sécurité d'Android.

Google offre désormais jusqu'à 1,5 million de dollars pour certaines failles de sécurité d'Android.

www.bleepingcomputer.com

Google remanie ses programmes de récompenses pour la découverte de vulnérabilités sur Android et Chrome, offrant des primes allant jusqu'à 1,5 million de dollars pour les exploits les plus difficiles, tout en réduisant les paiements pour les… Lire la suite

Google corrige une vulnérabilité CVSS 10 de l'interface de ligne de commande Gemini, permettant l'exécution de code à distance via les problèmes GitHub.

Google corrige une vulnérabilité CVSS 10 de l'interface de ligne de commande Gemini, permettant l'exécution de code à distance via les problèmes GitHub.

hackread.com

Google corrige une vulnérabilité de l'interface de ligne de commande Gemini (CVSS 10) qui permettait aux pirates d'utiliser l'injection de commandes et l'élévation de privilèges pour compromettre l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement. Lire la suite

60 % des hachages MD5 de mots de passe sont cassables en moins d'une heure.

60 % des hachages MD5 de mots de passe sont cassables en moins d'une heure.

www.theregister.com

C’est la Journée mondiale du mot de passe, et quoi de mieux pour la célébrer qu’une nouvelle selon laquelle la majorité des hachages de mots de passe, pourtant considérés comme sécurisés, peuvent être déchiffrés avec un seul… Lire la suite

La CISA donne quatre jours aux autorités fédérales pour corriger la faille Ivanti exploitée comme une vulnérabilité zero-day.

La CISA donne quatre jours aux autorités fédérales pour corriger la faille Ivanti exploitée comme une vulnérabilité zero-day.

www.bleepingcomputer.com

La CISA a donné quatre jours aux agences fédérales américaines pour sécuriser leurs réseaux contre une vulnérabilité critique d'Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM), exploitée lors d'attaques zero-day. Lire la suite

Cisco corrige des failles critiques permettant des attaques SSRF et d'exécution de code

Cisco corrige des failles critiques permettant des attaques SSRF et d'exécution de code

securityaffairs.com

Cisco a corrigé plusieurs failles critiques dans ses produits d'entreprise, notamment des vulnérabilités SSRF dans Unity Connection pouvant permettre l'exécution de code ou l'interruption de service. Cisco a publié des correctifs pour de multiples vulnérabilités critiques affectant… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans le noyau Linux à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans le noyau Linux à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

securityaffairs.com

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille du noyau Linux à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ajouté une faille… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans le système d'exploitation PAN-OS de Palo Alto Networks à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans le système d'exploitation PAN-OS de Palo Alto Networks à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

securityaffairs.com

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille dans le système d'exploitation PAN-OS de Palo Alto Networks à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. Lire la suite

Le correctif de Microsoft pour une faille zero-day exploitée par des espions russes s'est avéré insuffisant. Une autre faille de Windows est menacée.

Le correctif de Microsoft pour une faille zero-day exploitée par des espions russes s'est avéré insuffisant. Une autre faille de Windows est menacée.

www.theregister.com

Microsoft et la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) américaine ont averti que des attaquants exploitent une faille de sécurité Windows sans clic, permettant d'exposer des informations sensibles sur les systèmes vulnérables. Bien que l'identité des auteurs… Lire la suite

Des failles dans l'automatisation de MOVEit pourraient compromettre totalement le système.

Des failles dans l'automatisation de MOVEit pourraient compromettre totalement le système.

securityaffairs.com

Progress corrige des failles critiques dans MOVEit Automation, notamment une vulnérabilité de contournement d'authentification permettant à des attaquants d'accéder sans autorisation aux systèmes. Progress Software a corrigé deux vulnérabilités dans MOVEit Automation : une faille critique de contournement… Lire la suite

Apache corrige une faille critique de double libération HTTP/2 (CVE-2026-23918) permettant l'exécution de code à distance.

Apache corrige une faille critique de double libération HTTP/2 (CVE-2026-23918) permettant l'exécution de code à distance.

securityaffairs.com

Apache a corrigé plusieurs failles dans son serveur HTTP, notamment la vulnérabilité CVE-2026-23918 (score CVSS de 8,8), une faille de double libération de mémoire dans HTTP/2 pouvant permettre l'exécution de code à distance. La fondation Apache Software… Lire la suite

GrapheneOS corrige une faille VPN sous Android que Google a refusé de corriger.

GrapheneOS corrige une faille VPN sous Android que Google a refusé de corriger.

cyberinsider.com

GrapheneOS a publié une nouvelle mise à jour corrigeant une faille de sécurité récemment découverte dans Android, permettant de contourner un VPN et de divulguer l'adresse IP réelle d'un utilisateur. Cette fuite se produit même lorsque les… Lire la suite

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