OpenAI lance le mode Lockdown de ChatGPT pour tarir les flux d’exfiltration lors d’attaques par injection et sécuriser les informations des utilisateurs.

TL;DR : L’essentiel L’éditeur déploie une option de sécurité restrictive pour limiter l’accès de l’assistant au réseau et neutraliser l’exfiltration d’informations confidentielles vers des serveurs tiers malveillants.

Ce mécanisme de protection cible l’ensemble des utilisateurs de l’outil, y compris les titulaires de comptes gratuits, ainsi que les espaces de travail gérés par les entreprises.

L’activation de cette sécurité suspend plusieurs fonctionnalités connectées à l’extérieur, notamment les recherches en direct, l’affichage d’images distantes ou l’accès réseau pour le code généré.

Les incidents de sécurité liés aux intelligences artificielles génératives rappellent constamment la vulnérabilité des flux de communication. En observant le quotidien technique des entreprises, je constate que la sécurisation des échanges devient une priorité face aux menaces d’exfiltration. Pour répondre à cet enjeu, OpenAI déploie le mode Lockdown de ChatGPT, une nouvelle option de sécurité conçue spécifiquement pour verrouiller les canaux de transfert non autorisés.

Le mode Lockdown de ChatGPT fait face aux injections de requêtes

Ce dispositif technique intervient pour bloquer les attaques par injection de requêtes, un scénario où un pirate dissimule des instructions malveillantes dans un document ou une page web consultés par l’assistant. Comme le rapporte le média technologique TechCrunch, la fonctionnalité est en cours de déploiement pour l’ensemble des comptes personnels et professionnels.

Plutôt que de tenter de purifier les données traitées en amont, ce système bloque directement les requêtes réseau non autorisées. Selon les informations partagées par The Next Web, le verrouillage empêche l’exfiltration d’informations sans pour autant empêcher l’affichage initial d’une consigne hostile au sein de l’interface.

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OpenAI déploie son mode Lockdown de verrouillage qui limite l’accès au Web et aux services externes afin de réduire les risques d’exfiltration de données liés aux attaques par injection. Ce déploiement progressif est en cours pour les différents profils d’utilisateurs, y compris les détenteurs de comptes gratuits.

Un confinement strict pour couper les routes de communication

Pour garantir cette étanchéité, l’activation de l’option impose de lourdes restrictions techniques. Selon les détails publiés par The Hacker News, les recherches en temps réel sont désactivées au profit du seul contenu mis en cache, et l’accès réseau pour le code issu de Canvas est bloqué. De plus, le centre d’assistance de l’éditeur sur le portail Lockdown Mode | OpenAI Help Center précise que l’affichage d’images distantes et le téléchargement de fichiers sont suspendus.

Ce type de verrouillage d’urgence fait écho à d’autres mécanismes de protection matériels. Comme le décrit le média Mashable, Apple travaille ainsi sur un outil capable de détecter l’arrachage physique d’un téléphone dans la rue grâce à l’accéléromètre ou la déconnexion d’une montre connectée pour verrouiller instantanément l’appareil. OpenAI transpose ce principe de confinement à sa plateforme logicielle pour sanctuariser les données des utilisateurs.

Ce dispositif marque un tournant pragmatique pour la protection des informations sensibles confiées aux grands modèles de langage. Plutôt que de promettre une immunité totale contre les manipulations, la stratégie consiste désormais à couper hermétiquement la route du retour aux attaquants.

Questions fréquentes sur le mode Lockdown de ChatGPT

Qu’est-ce que le mode Lockdown de ChatGPT ? Le mode Lockdown de ChatGPT est une option de sécurité avancée conçue pour réduire le risque d’exfiltration de données confidentielles. Il fonctionne en limitant les connexions réseau sortantes et l’accès aux services externes pour empêcher les pirates de récupérer des informations sensibles.

Le mode Lockdown empêche-t-il toutes les attaques par injection ? Non, cette fonctionnalité ne bloque pas l’apparition des instructions malveillantes dans les fichiers ou les pages web consultés par l’assistant. Son but principal est de neutraliser la phase finale de l’attaque en coupant la communication vers le serveur externe du pirate.

Quelles sont les fonctions désactivées par ce mode de sécurité ? L’activation de cette option remplace la recherche web en temps réel par du contenu en cache, bloque les téléchargements automatiques pour l’analyse et désactive la fonction de recherche approfondie. L’affichage d’images distantes et l’accès réseau pour le code Canvas sont également suspendus.

Qui peut bénéficier de cette nouvelle protection contre le vol de données ? Cette option de sécurité est en cours de déploiement pour l’ensemble des comptes personnels, y compris les versions gratuites, ainsi que pour les comptes professionnels gérés ou en libre-service. Elle s’active directement depuis les paramètres de sécurité de l’application.

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