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Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 11 juin 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Les services de sécurité russes affirment avoir neutralisé une opération de cyberespionnage à grande échelle visant les téléphones mobiles de hauts responsables, impliquant un supposé déploiement de logiciels espions par des services de renseignement étrangers.
  • Dashlane révèle qu’une attaque par force brute, ciblant son système d’enregistrement de périphériques, a touché un nombre limité d’utilisateurs et permis le téléchargement de coffres-forts de mots de passe chiffrés, sans compromission de son infrastructure interne.
  • Le Programme alimentaire mondial signale une intrusion dans son application de self-enregistrement à Gaza, exposant les données personnelles d’environ 600 000 foyers aidés et entraînant la suspension temporaire de la plateforme pour appliquer des correctifs de sécurité urgents.
  • La médiatrice de l’Union européenne conclut à une mauvaise administration de la Commission pour ne pas avoir conservé un message Signal d’un chef d’État sur l’accord Mercosur et recommande l’archivage systématique des messages entre dirigeants et commissaires.

Entre opérations d’espionnage étatique, compromission d’applications d’aide humanitaire et gouvernance contestée des communications chiffrées au sein des institutions européennes, la semaine illustre la fragilité des données sensibles, qu’il s’agisse de téléphones de hauts responsables, de bases de bénéficiaires à Gaza ou de messages instantanés pilotant des accords commerciaux majeurs.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Logiciels espions étrangers découverts sur les téléphones de hauts responsables russes

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Les autorités russes ont révélé une opération présumée de cyberespionnage à grande échelle visant les appareils mobiles de hauts responsables gouvernementaux, ravivant les inquiétudes concernant les campagnes de logiciels espions sophistiqués et les menaces de surveillance mobile…. Lire la suite

Dashlane révèle comment des pirates ont téléchargé des coffres-forts de mots de passe chiffrés.

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Dashlane a rendu publics les résultats d'une récente enquête de sécurité, confirmant qu'un nombre limité d'utilisateurs ont été touchés par une attaque par force brute ciblée contre son système d'enregistrement des appareils. L'entreprise a souligné que son… Lire la suite

Une fuite de données au Programme alimentaire mondial expose les données de 600 000 familles gazaouies vulnérables.

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The Register – Security

L’organisation humanitaire Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé qu’un de ses systèmes avait été piraté et que les données d’environ 600 000 ménages gazaouis bénéficiant de l’aide avaient été consultées indûment. Son communiqué, diffusé via Telegram le 31… Lire la suite

L'organisme de surveillance de l'UE estime qu'Ursula von der Leyen aurait dû conserver le SMS de Macron concernant le Mercosur.

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PARIS — L’autorité européenne de la transparence a accusé la Commission de mauvaise gestion pour avoir omis de conserver un SMS du président français Emmanuel Macron à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l’exhortant… Lire la suite

Le service de triche Atlas Menu de GTA a été piraté : un pirate affirme avoir espionné des captures d’écran.

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Les utilisateurs de triche pour Grand Theft Auto ont découvert que même ceux qui vendent des solutions pour contourner les règles ont du mal à respecter certaines règles de sécurité élémentaires. Selon le site de notification de… Lire la suite

Le Pentagone admet enfin que les données de géolocalisation constituent un problème sur le champ de bataille.

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Le Pentagone a confirmé que des adversaires utilisent des données de géolocalisation commerciales pour suivre les troupes américaines, révélant ainsi des risques liés aux smartphones et aux réseaux publicitaires. Depuis des années, des chercheurs en sécurité, des… Lire la suite

Victime d'une cyberattaque: Ruag a payé une rançon pour récupérer ses données

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www.blick.ch

L’entreprise d’armement appartenant à la Confédération Ruag a versé une rançon à des hackers à la suite une cyberattaque. La bande criminelle Akira avait menacé de publier des données volées après avoir attaqué la filiale américaine Ruag… Lire la suite

Fuite de données chez DentaQuest, les informations de 2,6 millions de comptes ont été exposées.

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BleepingComputer.com

Une fuite de données chez DentaQuest, gestionnaire de prestations dentaires, aurait exposé les données sensibles de 2,6 millions de comptes. […] Lire la suite

Plus de 100 hôtels néerlandais victimes d'une fuite de données exposant les réservations de leurs clients

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Cyber Insider

Plus de 100 hôtels aux Pays-Bas ont été victimes d'une fuite de données ayant exposé les informations des clients et de leurs réservations. Les données volées ont permis à des cybercriminels d'envoyer des messages d'hameçonnage convaincants aux… Lire la suite

iFood confirme une fuite de données affectant 1,2 million d'utilisateurs au Brésil

iFood confirme une fuite de données affectant 1,2 million d'utilisateurs au Brésil

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

iFood confirme une fuite de données affectant 1,2 million de clients au Brésil, tandis que des pirates informatiques sur BreachForums affirment que le vol réel est beaucoup plus important. Lire la suite

Le Parlement européen abandonne Google au profit d'une entreprise de recherche française en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.

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BRUXELLES — Google, attention ! Qwant devient le moteur de recherche par défaut du Parlement européen. À compter de jeudi, le Parlement européen remplacera Google par le moteur de recherche français comme outil de recherche par défaut… Lire la suite

Le conseil municipal de la ville de York, au Royaume-Uni, expose des centaines de résidents handicapés à cause d'une simple erreur de courriel.

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Une erreur de messagerie au sein du conseil municipal de York a exposé les adresses électroniques de centaines de titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées dans l'ancienne capitale viking, révélant par inadvertance leur statut… Lire la suite

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