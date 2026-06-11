Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 11 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Les services de sécurité russes affirment avoir neutralisé une opération de cyberespionnage à grande échelle visant les téléphones mobiles de hauts responsables, impliquant un supposé déploiement de logiciels espions par des services de renseignement étrangers.

Dashlane révèle qu’une attaque par force brute, ciblant son système d’enregistrement de périphériques, a touché un nombre limité d’utilisateurs et permis le téléchargement de coffres-forts de mots de passe chiffrés, sans compromission de son infrastructure interne.

Le Programme alimentaire mondial signale une intrusion dans son application de self-enregistrement à Gaza, exposant les données personnelles d’environ 600 000 foyers aidés et entraînant la suspension temporaire de la plateforme pour appliquer des correctifs de sécurité urgents.

La médiatrice de l’Union européenne conclut à une mauvaise administration de la Commission pour ne pas avoir conservé un message Signal d’un chef d’État sur l’accord Mercosur et recommande l’archivage systématique des messages entre dirigeants et commissaires.

Entre opérations d’espionnage étatique, compromission d’applications d’aide humanitaire et gouvernance contestée des communications chiffrées au sein des institutions européennes, la semaine illustre la fragilité des données sensibles, qu’il s’agisse de téléphones de hauts responsables, de bases de bénéficiaires à Gaza ou de messages instantanés pilotant des accords commerciaux majeurs.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Logiciels espions étrangers découverts sur les téléphones de hauts responsables russes Les autorités russes ont révélé une opération présumée de cyberespionnage à grande échelle visant les appareils mobiles de hauts responsables gouvernementaux, ravivant les inquiétudes concernant les campagnes de logiciels espions sophistiqués et les menaces de surveillance mobile…. Lire la suite

Dashlane a rendu publics les résultats d'une récente enquête de sécurité, confirmant qu'un nombre limité d'utilisateurs ont été touchés par une attaque par force brute ciblée contre son système d'enregistrement des appareils. L'entreprise a souligné que son… Lire la suite

Victime d'une cyberattaque: Ruag a payé une rançon pour récupérer ses données L’entreprise d’armement appartenant à la Confédération Ruag a versé une rançon à des hackers à la suite une cyberattaque. La bande criminelle Akira avait menacé de publier des données volées après avoir attaqué la filiale américaine Ruag… Lire la suite