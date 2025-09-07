Tether et Binance aident à geler 50 M$ liés à une arnaque crypto

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Les autorités ont gelé près de 50 millions de dollars en USDT issus d’une fraude d’investissement dite « pig butchering », grâce au soutien d’acteurs majeurs de la crypto.

En bref Les fonds provenaient de victimes trompées entre novembre 2022 et juillet 2023, avec des transferts acheminés via plusieurs portefeuilles avant consolidation.

Tether a gelé près de 49,6 millions de dollars en juin 2024, bloquant les criminels avant conversion en monnaie traditionnelle.

Binance, OKX et Chainalysis ont apporté des données clés, démontrant l’efficacité des partenariats public-privé pour contrer ces fraudes massives.

Ces escroqueries s’appuient sur la manipulation psychologique et exploitent la vulnérabilité des victimes plutôt que leur intelligence.

Une fraude massive révélée par la traçabilité blockchain

Les arnaques dites « pig butchering » ont pris une ampleur inédite dans l’écosystème crypto. Leur nom, qui signifie littéralement « engraissement du cochon », renvoie à une méthode où les escrocs instaurent une relation de confiance avec leurs victimes, parfois par des applications de rencontre ou des contacts anodins, avant de les inciter à investir dans de faux projets. Les fonds sont alors détournés et blanchis par des circuits complexes.

Ces pratiques combinent fraude financière et exploitation humaine, provoquant des pertes massives et durables. L’affaire récente ayant conduit au gel de 50 millions de dollars en USDT (United States Dollar Tether) met en lumière l’importance des enquêtes blockchain et des partenariats public-privé. Elle illustre aussi les méthodes raffinées utilisées pour piéger des victimes et recycler les fonds, avant d’être stoppées par la collaboration entre entreprises crypto et autorités judiciaires.

Enquêtes blockchain et traçabilité des fonds

Les autorités de la région Asie-Pacifique ont travaillé avec Chainalysis pour remonter la trace des flux financiers. Selon Chainalysis, leur solution d’investigation crypto a permis d’identifier cinq portefeuilles principaux liés à l’opération. Les transactions provenaient de dizaines de victimes et étaient redirigées via des portefeuilles intermédiaires avant consolidation.

Entre novembre 2022 et juillet 2023, les escrocs ont multiplié les mouvements pour brouiller les pistes, allant jusqu’à renvoyer de petites sommes aux victimes afin de renforcer l’illusion d’un investissement légitime. Ce schéma, caractéristique des fraudes « pig butchering », combine patience, manipulation et faux signaux de confiance.

En juin 2024, à la demande des enquêteurs, Tether a gelé près de 49,6 millions d’USDT. Comme l’explique son directeur Paolo Ardoino, l’émetteur de stablecoin dispose de la capacité technique d’interrompre les flux identifiés comme illicites. Cette spécificité le distingue d’autres crypto-actifs comme Bitcoin ou Ethereum, où une telle intervention n’est pas possible. Sans cette action, les fonds auraient pu être rapidement convertis en devises traditionnelles et devenir irrécupérables.

Coopération entre plateformes et autorités

L’opération a mobilisé plusieurs acteurs majeurs de la cryptosphère. Comme le détaille The Block, Binance et OKX ont collaboré étroitement avec Chainalysis et les autorités locales pour fournir des données de renseignement exploitables. Cette coopération démontre la valeur des partenariats public-privé dans la lutte contre la criminalité financière.

Les experts de Binance rappellent que la priorité est de sécuriser l’écosystème blockchain et de partager rapidement leurs connaissances avec les forces de l’ordre. Chez OKX, un enquêteur souligne que ces arnaques exploitent avant tout les vulnérabilités humaines, et non l’intelligence des victimes. Comprendre cette dynamique est essentiel pour mieux protéger les utilisateurs et éviter de blâmer les personnes piégées.

Au-delà de cette affaire, les enquêtes antérieures montrent que ces fraudes sont souvent liées à des réseaux criminels impliqués dans la traite d’êtres humains. Des personnes sont attirées sous de faux prétextes, retenues dans des complexes fermés et forcées d’opérer ces escroqueries. Les pertes financières s’accompagnent donc d’une tragédie humaine trop souvent occultée.

Impact global et perspectives de défense

Le phénomène « pig butchering » n’est pas limité à l’Asie. Après avoir ciblé principalement cette région, les escrocs ont étendu leurs activités au monde entier. En 2024, les escroqueries d’investissement liées aux crypto-actifs ont dépassé 5,8 milliards de dollars de pertes selon les chiffres du FBI. Les cas de « pig butchering » y représentent une part croissante.

L’enjeu dépasse la seule fraude financière : il s’agit aussi de comprendre et de neutraliser une organisation criminelle structurée. La collaboration récente avec la justice américaine, qui a conduit à la saisie record de 225 millions d’USDT liés à un réseau international de traite humaine, montre que des actions coordonnées peuvent produire un impact durable.

Les solutions d’analyse blockchain, comme celles proposées par Chainalysis, permettent de suivre les flux financiers, d’identifier les portefeuilles et de constituer des preuves exploitables en justice. Mais leur efficacité repose sur la coopération active des émetteurs de stablecoins et des plateformes d’échange. L’approche multi-acteurs est donc la seule voie pour freiner une criminalité en pleine expansion.

Une coopération internationale décisive contre les fraudes crypto

Les « pig butchering » illustrent la convergence entre fraude financière, manipulation psychologique et exploitation humaine. Le gel de 50 millions d’USDT en Asie-Pacifique souligne à la fois l’efficacité des outils de traçabilité blockchain et l’importance de la coopération internationale. Sans ces partenariats, les victimes resteraient sans recours et les criminels libres de convertir leurs gains. La lutte contre ces escroqueries repose désormais sur une mobilisation conjointe de l’industrie crypto et des autorités judiciaires.

