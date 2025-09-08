Les vulnérabilités cyber à suivre – 8 sep 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une faille zero-day dans Sitecore a permis l’installation de portes dérobées.

WhatsApp a corrigé une vulnérabilité exploitée dans des attaques sans clic.

NVIDIA a publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités de sécurité.

Plus de 20 applications VPN ont des liens non divulgués et des vulnérabilités.

Cette semaine, la cybersécurité a été marquée par de nouvelles failles critiques dans des systèmes largement utilisés, allant des plateformes de gestion de contenu aux applications de messagerie et de sécurité. De plus, les utilisateurs de services populaires comme WhatsApp et de nombreux VPN ont été exposés à des menaces potentielles. Ce tour d’horizon met en lumière les défis actuels auxquels font face les entreprises et les utilisateurs dans un paysage numérique en constante évolution.

Une vulnérabilité critique dans SAP S/4HANA est désormais largement exploitée dans des attaques, mettant en danger les systèmes d’entreprise. Cette faille permet aux attaquants d’accéder à des données sensibles et de compromettre la sécurité des systèmes SAP. Selon BleepingComputer, l’exploitation de cette vulnérabilité pourrait avoir des conséquences graves pour les entreprises utilisant SAP S/4HANA. La vulnérabilité a été identifiée et des correctifs ont été publiés pour atténuer les risques. Le nombre d’entreprises touchées n’est pas précisé, mais l’impact potentiel sur les opérations commerciales est considérable.

Des hackers ont exploité une faille zero-day dans Sitecore, une solution de gestion de contenu en ligne, pour déployer des portes dérobées. Cette vulnérabilité critique a permis l’installation de logiciels malveillants sur les systèmes affectés, compromettant la sécurité des données. Les attaquants ont utilisé cette faille pour obtenir un accès non autorisé. Selon BleepingComputer, cette faille a été identifiée et corrigée, mais elle a souligné l’importance de la vigilance et de la réactivité face aux menaces cybernétiques. Le nombre exact de systèmes touchés n’a pas été précisé, mais l’impact potentiel sur les entreprises utilisant Sitecore est préoccupant.

WhatsApp a récemment corrigé une vulnérabilité qui était exploitée dans des attaques sans clic. Cette faille permettait aux attaquants de compromettre un appareil sans aucune interaction de l’utilisateur, ce qui la rendait particulièrement dangereuse. Comme le détaille Malwarebytes, cette vulnérabilité a été rapidement corrigée par une mise à jour de l’application, assurant ainsi la protection des utilisateurs. Les attaques sans clic sont redoutées car elles ne nécessitent aucune action de la part de la victime, rendant la détection et la prévention plus difficiles. La rapidité de la réponse de WhatsApp a été cruciale pour limiter les risques associés à cette faille.

NVIDIA a publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités de sécurité, affectant divers produits. Ces vulnérabilités, si elles étaient exploitées, pouvaient permettre à des attaquants d’exécuter du code arbitraire ou de provoquer des dénis de service. Selon GBHackers, ces mises à jour de sécurité visaient à corriger des failles dans les pilotes graphiques et les logiciels associés.

Plus de 20 applications VPN, totalisant 700 millions d’utilisateurs, ont été découvertes avec des liens non divulgués et des vulnérabilités de sécurité. Ces applications, largement utilisées pour protéger la vie privée en ligne, présentent des risques importants pour les utilisateurs. Selon TechRadar, les failles découvertes pourraient exposer les données des utilisateurs à des tiers non autorisés. L’ampleur de l’impact potentiel est considérable, compte tenu du nombre élevé d’utilisateurs concernés.

Les utilisateurs de WordPress font face à de nouvelles menaces avec les attaques ClickFix et les menaces TDS (systèmes de distribution du trafic). Ces attaques exploitent des vulnérabilités dans les plugins WordPress pour rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants. Comme le rapporte DarkReading, ces menaces peuvent compromettre la sécurité des sites Web et des données des utilisateurs. Les attaques TDS, en particulier, sont conçues pour cibler les visiteurs des sites WordPress en utilisant des techniques sophistiquées de redirection. Le nombre de sites potentiellement affectés n’est pas précisé, mais l’impact sur les utilisateurs et les administrateurs de sites est significatif.

Google a publié des correctifs pour plusieurs vulnérabilités de sécurité affectant les appareils Android. Ces mises à jour visent à corriger des failles qui pourraient permettre l’exécution de code malveillant ou l’accès non autorisé aux données des utilisateurs. D’après The Hacker News, les vulnérabilités corrigées incluent des failles critiques dans le système d’exploitation Android, mettant en évidence la nécessité de maintenir les appareils à jour.

Microsoft a commencé à imposer l’authentification multifacteur (MFA) pour les connexions au portail Azure pour tous les locataires. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des accès aux ressources cloud de Microsoft. Comme le rapporte BleepingComputer, l’activation de la MFA est désormais obligatoire pour tous les utilisateurs, réduisant ainsi le risque d’accès non autorisé. L’impact de cette mesure sur la sécurité des utilisateurs de Microsoft Azure est significatif, car elle ajoute une couche de protection supplémentaire contre les menaces potentielles.

