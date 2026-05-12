Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 12 mai 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un important service de contenu généré par les utilisateurs a subi une attaque par déni de service distribué atteignant 2,45 milliards de requêtes malveillantes en 5 heures, orchestrées depuis 1,2 million d’adresses IP, bloquées en temps réel par DataDome.

En Pologne, cinq usines de traitement de l’eau ont subi des intrusions dans leurs systèmes de contrôle industriel, permettant aux attaquants de modifier les paramètres opérationnels des équipements et de faire peser un risque direct sur l’alimentation en eau potable.

À Taïwan, un étudiant a été arrêté pour avoir manipulé le système de communication TETRA du réseau ferroviaire à grande vitesse, perturbant les signaux et déclenchant les freins d’urgence des trains de la ligne THSR.

Microsoft signale une campagne de hameçonnage mondiale visant plus de 35 000 utilisateurs dans 26 pays, principalement dans la santé et la finance, utilisant de faux courriels de code de conduite et une attaque intermédiaire pour intercepter en temps réel des jetons d’authentification malgré une authentification multifacteur faible.

Une même logique d’abus des services de confiance traverse ces incidents : exploitation massive d’infrastructures réseau pour saturer une plateforme grand public, compromission directe de systèmes industriels dans l’eau potable et le ferroviaire, et campagne de hameçonnage sophistiquée interceptant des jetons d’authentification pour contourner l’authentification multifacteur à grande échelle.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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