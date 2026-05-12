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Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 12 mai 2026

Photographie d'illustration pour la veille cyberattaque : une silhouette portant un sweat à capuche noir est assise de dos devant plusieurs écrans d'ordinateur affichant du code vert complexe et des données. L'environnement est une salle serveur sombre, éclairée par les lueurs bleues des écrans et des lumières oranges en arrière-plan, évoquant un hacker ou un analyste en action.
Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine

  • Un important service de contenu généré par les utilisateurs a subi une attaque par déni de service distribué atteignant 2,45 milliards de requêtes malveillantes en 5 heures, orchestrées depuis 1,2 million d’adresses IP, bloquées en temps réel par DataDome.
  • En Pologne, cinq usines de traitement de l’eau ont subi des intrusions dans leurs systèmes de contrôle industriel, permettant aux attaquants de modifier les paramètres opérationnels des équipements et de faire peser un risque direct sur l’alimentation en eau potable.
  • À Taïwan, un étudiant a été arrêté pour avoir manipulé le système de communication TETRA du réseau ferroviaire à grande vitesse, perturbant les signaux et déclenchant les freins d’urgence des trains de la ligne THSR.
  • Microsoft signale une campagne de hameçonnage mondiale visant plus de 35 000 utilisateurs dans 26 pays, principalement dans la santé et la finance, utilisant de faux courriels de code de conduite et une attaque intermédiaire pour intercepter en temps réel des jetons d’authentification malgré une authentification multifacteur faible.

Une même logique d’abus des services de confiance traverse ces incidents : exploitation massive d’infrastructures réseau pour saturer une plateforme grand public, compromission directe de systèmes industriels dans l’eau potable et le ferroviaire, et campagne de hameçonnage sophistiquée interceptant des jetons d’authentification pour contourner l’authentification multifacteur à grande échelle.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Une attaque DDoS massive génère 2,45 milliards de requêtes à l'aide de 1,2 million d'adresses IP.

Une attaque DDoS massive génère 2,45 milliards de requêtes à l'aide de 1,2 million d'adresses IP.

gbhackers.com

Une attaque par déni de service distribué (DDoS) a ciblé une importante plateforme de contenu généré par les utilisateurs, générant un nombre stupéfiant de 2,45 milliards de requêtes malveillantes en seulement 5 heures. Le fournisseur de sécurité… Lire la suite

L'agence de sécurité polonaise signale des failles dans les systèmes de contrôle industriel de cinq stations d'épuration.

L'agence de sécurité polonaise signale des failles dans les systèmes de contrôle industriel de cinq stations d'épuration.

www.securityweek.com

Les pirates informatiques ont réussi à modifier les paramètres de fonctionnement des équipements, créant ainsi un risque direct pour l'approvisionnement public en eau. Cet article, intitulé « L'agence de sécurité polonaise signale des failles dans les systèmes de… Lire la suite

Un étudiant pirate le système ferroviaire à grande vitesse taïwanais pour déclencher les freins d'urgence.

Un étudiant pirate le système ferroviaire à grande vitesse taïwanais pour déclencher les freins d'urgence.

www.bleepingcomputer.com

Un étudiant taïwanais de 23 ans a été arrêté pour avoir perturbé le système de communication TETRA utilisé par le réseau ferroviaire à grande vitesse du pays (THSR). […] Lire la suite

Microsoft met en garde contre une campagne mondiale visant à voler les jetons d'authentification de 35 000 utilisateurs.

Microsoft met en garde contre une campagne mondiale visant à voler les jetons d'authentification de 35 000 utilisateurs.

securityaffairs.com

Microsoft a révélé une campagne d'hameçonnage ayant touché 35 000 utilisateurs dans 26 pays. Les identifiants de connexion ont été dérobés via de faux courriels relatifs au code de conduite et des services légitimes. Microsoft a révélé une… Lire la suite

Kaspersky soupçonne des pirates informatiques chinois d'avoir implanté une porte dérobée dans Daemon Tools lors d'une attaque « répandue ».

Kaspersky soupçonne des pirates informatiques chinois d'avoir implanté une porte dérobée dans Daemon Tools lors d'une attaque « répandue ».

techcrunch.com

L'entreprise de cybersécurité affirme avoir constaté des milliers de tentatives d'infection et au moins une douzaine de piratages réussis après que des utilisateurs ont installé des versions malveillantes du logiciel Windows populaire. Lire la suite

Le site JDownloader a été piraté pour remplacer les installateurs par un logiciel malveillant RAT Python.

Le site JDownloader a été piraté pour remplacer les installateurs par un logiciel malveillant RAT Python.

www.bleepingcomputer.com

Le site web du gestionnaire de téléchargement JDownloader, très populaire, a été compromis en début de semaine afin de distribuer des installateurs malveillants pour Windows et Linux. La charge utile Windows déployait un cheval de Troie d'accès… Lire la suite

Espionnage informatique iranien déguisé en attaque de ransomware Chaos

Espionnage informatique iranien déguisé en attaque de ransomware Chaos

securityaffairs.com

Le groupe APT MuddyWater, lié à l'Iran, a utilisé des tactiques de type ransomware pour masquer ses activités d'espionnage, combinant phishing, vol d'identifiants, exfiltration de données et extorsion sans chiffrement. Une nouvelle cyberintrusion, attribuée au groupe APT… Lire la suite

Un nouveau malware furtif Quasar Linux cible les développeurs de logiciels

Un nouveau malware furtif Quasar Linux cible les développeurs de logiciels

www.bleepingcomputer.com

Un implant Linux jusqu'alors inconnu, nommé Quasar Linux (QLNX), cible les systèmes des développeurs en combinant des fonctionnalités de rootkit, de porte dérobée et de vol d'identifiants. […] Lire la suite

Le kit de phishing Bluekit permet le phishing automatisé grâce à plus de 40 modèles et outils d'IA.

Le kit de phishing Bluekit permet le phishing automatisé grâce à plus de 40 modèles et outils d'IA.

securityaffairs.com

Bluekit est un nouveau kit de phishing doté de fonctionnalités d'IA, d'une configuration de domaine automatisée et d'outils tels que l'usurpation d'identité, le clonage vocal et plus de 40 modèles d'attaques. Bluekit est un kit de phishing… Lire la suite

Les pirates de ScarCruft diffusent le malware BirdCall pour Android via une plateforme de jeu.

Les pirates de ScarCruft diffusent le malware BirdCall pour Android via une plateforme de jeu.

www.bleepingcomputer.com

Le groupe de pirates informatiques nord-coréen APT37 a diffusé une version Android d'une porte dérobée appelée BirdCall lors d'une attaque de la chaîne d'approvisionnement via une plateforme de jeux vidéo. […] Lire la suite

Des pirates exploitent Amazon SES pour envoyer des courriels d'hameçonnage authentifiés.

Des pirates exploitent Amazon SES pour envoyer des courriels d'hameçonnage authentifiés.

gbhackers.com

Les attaquants exploitent de plus en plus le service Amazon Simple Email Service (SES) pour diffuser des courriels d'hameçonnage très convaincants qui contournent les contrôles de sécurité traditionnels, ce qui témoigne d'une tendance croissante des menaces par… Lire la suite

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