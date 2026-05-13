Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine L’Union européenne reporte à décembre 2027 l’entrée en vigueur des restrictions sur les usages d’intelligence artificielle à haut risque, tout en exemptant largement l’IA industrielle et en interdisant certaines formes de deepfakes sexuels et de contenus pédopornographiques générés par IA.

L’UE accroît la pression sur Anthropic pour obtenir un accès au modèle Mythos, présenté comme extrêmement performant en piratage, avec auditions au Parlement européen, mobilisation d’ENISA et inquiétudes particulières pour la protection des actifs critiques et du secteur bancaire.

Mozilla détaille l’usage du modèle Mythos pour identifier 271 vulnérabilités de sécurité dans Firefox en deux mois, grâce à une combinaison d’améliorations du modèle et d’un environnement d’analyse spécifique limitant fortement les faux positifs.

OpenAI déploie une fonction Advanced Account Security destinée aux comptes ChatGPT et Codex considérés comme particulièrement exposés aux tentatives de hameçonnage, afin de renforcer la protection des utilisateurs à haut risque.

La semaine illustre l’accélération de la course entre capacités offensives et défensives en matière d’intelligence artificielle, tandis que l’Union européenne ajuste son cadre réglementaire. Les modèles avancés comme Mythos apparaissent simultanément comme des outils de détection massive de vulnérabilités et des technologies de piratage potentiellement incontrôlables, poussant régulateurs et fournisseurs d’IA à renforcer gouvernance, contrôles d’accès et sécurité des comptes.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

L'UE conclut un accord pour lever les restrictions sur l'IA Les restrictions sur les utilisations à haut risque de l'intelligence artificielle dans l'UE seront reportées de plus d'un an, suite à un accord conclu jeudi matin par les législateurs européens. Ce projet de loi, visant à reporter… Lire la suite

L'UE intensifie la pression sur Anthropic concernant les risques de piratage de Mythos BRUXELLES — Anthropic, entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle, fait face à des critiques croissantes concernant sa décision de soustraire un nouveau modèle doté de capacités de piratage exceptionnelles aux autorités de régulation européennes. Les agissements de… Lire la suite

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