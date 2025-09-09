18 hôpitaux suisses unissent leurs forces contre les cyberattaques

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

18 établissements s’allient pour protéger patients et équipements critiques. Un centre national inédit vise la cybersécurité des hôpitaux en Suisse.

En bref Dix-huit hôpitaux et cliniques de Suisse lancent un centre national de cybersécurité pour la santé afin d’améliorer la détection et la réponse aux attaques.

Les établissements impliqués incluent des hôpitaux universitaires et cantonaux de toutes les régions, réunis sur recommandation de la Confédération.

Le projet prévoit un système d’alerte précoce, un partage des informations sur les menaces et un soutien mutuel en cas de cyberattaque.

À partir de septembre 2025, tous les hôpitaux publics suisses pourront rejoindre cette initiative pour renforcer la sécurité collective et réduire les coûts.

La Suisse voit émerger une initiative inédite dans le domaine de la cybersécurité hospitalière. Dix-huit établissements de santé, parmi lesquels figurent des hôpitaux universitaires, cantonaux et cliniques, s’allient pour créer un centre national dédié à la protection des infrastructures médicales contre les attaques numériques.

Selon SRF, ce regroupement vise à développer un système d’alerte précoce et une entraide coordonnée face aux cyberattaques, qui peuvent paralyser des opérations chirurgicales ou rendre inaccessibles des équipements vitaux.

Un centre pionnier pour la cybersécurité hospitalière

L’initiative prend la forme du « Healthcare Cyber Security Center » (H-CSC), conçu comme une première structure nationale spécifiquement orientée vers la protection des hôpitaux. Le projet s’appuie sur une recommandation du gouvernement fédéral, qui a encouragé les établissements à unir leurs forces. La menace est en effet bien réelle : les hôpitaux détiennent d’immenses volumes de données médicales sensibles et dépendent d’appareils connectés dont la compromission peut directement mettre des vies en danger.

Au-delà de la détection et de la réaction aux attaques, le H-CSC veut instaurer des standards de sécurité communs. En harmonisant les pratiques et en se coordonnant pour l’acquisition d’outils de cybersécurité, les établissements espèrent renforcer leur protection tout en maîtrisant les coûts.

Une structure pérenne et ouverte à l’ensemble du secteur

Le projet, lancé en 2024, franchit une nouvelle étape. Comme l’indique le site officiel du H-CSC, l’association sera officiellement constituée le 28 août 2025, soit un an après son démarrage initial. Ce passage d’un projet collaboratif à une structure formelle traduit une volonté d’ancrer la cybersécurité hospitalière dans la durée. L’association publiera prochainement ses critères d’adhésion, ses frais et les services proposés, offrant ainsi un cadre clair pour les futurs membres.

Comme le rapporte la RTS, dès septembre 2025, tous les hôpitaux dotés d’un mandat public en Suisse pourront rejoindre le H-CSC. Cela ouvre la voie à une couverture nationale et à une collaboration élargie, garantissant que la cybersécurité devienne un pilier partagé par l’ensemble du système de santé. Les défis restent importants : multiplication des ransomwares, ciblage croissant des infrastructures critiques, et complexité de la protection d’écosystèmes numériques très hétérogènes. Toutefois, l’existence d’un centre unique et coordonné constitue un pas décisif vers une défense plus robuste et solidaire.

La mise en place de ce centre marque un tournant dans la stratégie de cybersécurité en santé publique en Suisse. Pour la première fois, la protection des hôpitaux est pensée collectivement et sur le long terme, dans un contexte où chaque faille peut avoir des conséquences vitales.

