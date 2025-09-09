Apertus : l’alternative IA suisse transparente à ChatGPT

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

La Suisse lance Apertus, un modèle de langage unique, promouvant transparence et diversité dans l’IA.

L’intelligence artificielle (IA) continue de transformer le paysage technologique mondial, et la Suisse s’inscrit dans cette dynamique avec le lancement d’Apertus, son premier modèle de langage à grande échelle.

Développé par des institutions prestigieuses telles que l’EPFL et l’ETH Zurich, ce modèle se distingue par sa transparence et son accessibilité, répondant à une demande croissante pour des IA plus fiables et éthiques. Contrairement aux géants de la technologie qui dominent le marché avec des modèles souvent opaques, Apertus offre une alternative ouverte, destinée à favoriser l’innovation et la souveraineté numérique suisse.

Un modèle multilingue et ouvert pour la transparence

Apertus, conçu en collaboration avec le Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) se démarque, et comme le relève Swissinfo, par sa capacité multilingue, intégrant plus de 1 000 langues, dont des langues minoritaires comme le suisse allemand et le romanche. Cette caractéristique unique vise à combler les lacunes des modèles de langage actuels qui négligent souvent ces langues.

Le modèle a été entraîné sur 15 trillions de tokens, avec 40% des données non-anglophones, soulignant son engagement envers la diversité linguistique. La transparence est au cœur d’Apertus : son développement, ses paramètres et ses données d’entraînement sont entièrement documentés et accessibles, permettant aux chercheurs et développeurs d’explorer et d’adapter le modèle selon leurs besoins spécifiques.

Cette ouverture contraste avec les pratiques des grands acteurs technologiques, souvent critiquées pour leur manque de transparence. En rendant visibles tous les aspects de son processus de formation, Apertus établit une nouvelle norme en matière de confiance et de responsabilité dans l’IA. Le modèle est également conçu pour respecter les normes éthiques et légales, en conformité avec les lois suisses sur la protection des données et les obligations de transparence de l’UE. Comme le souligne ETH Zurich, cette initiative vise à fournir un cadre pour le développement d’IA souveraines et inclusives.

Un catalyseur d’innovation pour la Suisse

En plus de sa conception ouverte, Apertus se présente comme un moteur d’innovation pour la Suisse, renforçant son expertise en IA à travers la recherche, la société et l’industrie. Le modèle est disponible sous une licence open-source, permettant une utilisation libre dans les domaines éducatifs et commerciaux. Cette approche vise à stimuler la créativité et le développement de nouvelles applications, comme le détaille l’EPFL. Le modèle est disponible en deux tailles, avec 8 milliards et 70 milliards de paramètres, la version plus petite étant adaptée aux usages individuels.

Cette flexibilité permet aux développeurs de créer des outils personnalisés tels que des chatbots ou des systèmes de traduction, tout en bénéficiant de la robustesse d’un modèle soutenu par des institutions de renom. En outre, Swisscom, en tant que partenaire stratégique, facilite l’accès à Apertus via sa plateforme AI souveraine suisse, soulignant l’engagement du pays à façonner un écosystème IA sécurisé et responsable. Apertus est ainsi positionné comme une infrastructure publique, à l’instar des routes ou de l’électricité, démontrant que l’IA peut servir le bien commun.

Souveraineté technologique et avenir de l’IA

Le lancement d’Apertus s’inscrit dans un mouvement plus large de souveraineté technologique en Europe. Face à la domination des modèles IA de grandes entreprises américaines et chinoises, la Suisse, avec son modèle Apertus, prend position pour une IA plus conforme aux normes locales et moins soumise aux pressions réglementaires étrangères. Le modèle est soutenu par un financement gouvernemental et plus de 10 millions d’heures GPU sur l’infrastructure informatique suisse, ‘Alps’. Comme le rapporte Sifted, cette initiative vise à assurer une transparence totale et à offrir des avantages de conformité aux entreprises européennes.

Apertus n’est que le début d’un engagement à long terme pour des fondations IA ouvertes et souveraines. Les futures versions du modèle chercheront à élargir la famille de modèles, à améliorer l’efficacité et à explorer des adaptations spécifiques à certains domaines comme le droit, le climat, la santé et l’éducation. Cette démarche illustre la volonté de la Suisse de jouer un rôle de leader dans le développement d’IA éthique et transparente, tout en répondant aux besoins variés de la société moderne.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail