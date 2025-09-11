Google reçoit une amende record de 3,5 milliards de dollars pour abus publicitaire

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

L’Union européenne a infligé une amende de 3,5 milliards de dollars à Google pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité numérique. Cette sanction résulte d’une enquête menée par la Commission européenne, qui a révélé que Google favorisait ses propres services publicitaires au détriment de la concurrence. Cette décision marque une étape significative dans la régulation des géants technologiques par l’UE, soulignant l’impact potentiel de telles pratiques sur les coûts des annonceurs et des éditeurs, et par extension, sur les prix pour les consommateurs.

Abus de position dominante : un coup dur pour Google

La Commission européenne a infligé à Google une amende considérable de 3,5 milliards de dollars pour avoir abusé de sa position dominante dans le domaine de la technologie publicitaire. Cette décision repose sur des accusations selon lesquelles Google aurait favorisé ses propres services, augmentant ainsi les coûts pour les annonceurs et les éditeurs. Selon Bleeping Computer, cette amende fait suite à une enquête lancée par l’UE en juin 2021. L’enquête a mis en lumière des pratiques qui non seulement augmentent les coûts pour les entreprises, mais pourraient aussi se répercuter sur les consommateurs finaux. Ce type de comportement anticoncurrentiel est de plus en plus surveillé par les régulateurs, qui cherchent à garantir une concurrence équitable dans le secteur numérique.

Réactions et implications pour le secteur technologique

En réponse à cette amende, Google a exprimé son désaccord, qualifiant la décision d’injustifiée. Lee-Anne Mulholland, vice-présidente de Google, a déclaré dans un communiqué à The Verge que l’amende imposée est injuste et pourrait nuire à des milliers d’entreprises européennes. L’entreprise prévoit de faire appel de cette décision, soulignant les tensions persistantes entre les régulateurs européens et les grandes entreprises technologiques américaines. Cette affaire pourrait inciter d’autres législateurs à examiner de plus près les pratiques des géants du numérique, renforçant ainsi la pression pour une meilleure régulation du marché technologique.

La Commission européenne a donné à Google un délai de 60 jours pour proposer un plan visant à mettre fin à ses pratiques anticoncurrentielles. Si Google échoue à soumettre un plan viable, la Commission pourrait envisager des mesures plus drastiques, telles que la vente de certaines parties de ses activités publicitaires. Cette possibilité de démantèlement souligne la détermination de l’UE à contrôler les pratiques anticoncurrentielles et à garantir une concurrence équitable sur le marché. De plus, le Département américain de la Justice a également exprimé des préoccupations similaires, demandant à un juge fédéral de démanteler les activités publicitaires de Google aux États-Unis, ce qui pourrait avoir des répercussions mondiales sur le géant technologique.

