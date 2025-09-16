💡 Ne manquez plus l’essentiel
Assurance cyber : vers des exclusions pour des failles non corrigées

Gros plan sur une touche de clavier blanche avec l’icône d’un parapluie et le mot « Insurance », représentant l’accès aux services d’assurance en ligne.

brève actu
Les assureurs veulent exclure les failles non corrigées des indemnisations, poussant les entreprises à renforcer leur gestion des vulnérabilités critiques.

La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, notamment face aux nouvelles politiques des assureurs. Ces derniers envisagent de limiter les paiements en cas de failles non corrigées, ce qui pourrait avoir un impact sur les entreprises concernées. En effet, de nombreuses sociétés se montrent réticentes face à ces restrictions, craignant des sinistres trop facilement non couverts.

Assureurs et failles non corrigées : un nouveau défi

Les assureurs cherchent à inciter les entreprises à corriger rapidement les failles de sécurité identifiées. En effet, les Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), des failles de sécurité connues, représentent un risque majeur si elles ne sont pas corrigées rapidement. Les assureurs envisagent donc de limiter les paiements en cas de cyberattaques lorsqu’une entreprise n’a pas remédié à une faille critique. Selon Dark Reading, cette approche vise à encourager une meilleure gestion des risques. Cependant, elle soulève des préoccupations parmi les entreprises, qui craignent que ces restrictions ne les pénalisent financièrement. En effet, le coût de la mise à jour de leurs systèmes peut être élevé, et certaines entreprises pourraient hésiter à investir dans ces améliorations, espérant éviter une cyberattaque. Cette stratégie des assureurs pourrait donc inciter les entreprises à revoir leurs priorités en matière de cybersécurité.

L’impact potentiel des restrictions des assureurs sur les entreprises est considérable. Si les entreprises ne corrigent pas les failles identifiées, elles pourraient ne pas recevoir de compensation en cas de cyberattaque.

Les restrictions envisagées par les assureurs pourraient finalement conduire à une amélioration globale de la cybersécurité. En effet, en imposant des conditions strictes pour le versement des indemnités, les assureurs incitent les entreprises à prendre des mesures préventives. Cela pourrait se traduire par une diminution des cyberattaques réussies, car les entreprises seraient mieux préparées à faire face aux menaces. Cependant, cette approche soulève des questions sur la responsabilité partagée entre les assureurs et les entreprises. Les assureurs pourraient également jouer un rôle plus actif en fournissant des conseils et des ressources pour aider les entreprises à renforcer leur sécurité.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

