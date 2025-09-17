BlackDB : le cerveau kosovar du marché criminel en ligne plaide coupable

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le responsable de BlackDB a reconnu avoir dirigé cette plateforme criminelle active depuis 2018, dédiée à la vente de données et d’outils de fraude.

Un citoyen du Kosovo, a récemment plaidé coupable d’avoir dirigé BlackDB, un marché de la cybercriminalité en ligne. Cette plateforme, active depuis 2018, proposait à la vente des informations personnelles compromises et des outils de fraude, ciblant principalement les fraudes fiscales et les vols d’identité. L’affaire met en lumière la collaboration internationale nécessaire pour lutter contre la cybercriminalité, avec des agences comme le FBI jouant un rôle crucial dans son arrestation.

Arrestation de Liridon Masurica : une opération internationale

L’arrestation de du responsable de BlackDB, survenue le 12 décembre 2024, est le fruit d’une opération internationale coordonnée. Comme le rapporte Bleeping Computer, ce cybercriminel a été arrêté par la police du Kosovo avant d’être extradé vers les États-Unis. Il était accusé de six chefs d’accusation liés à la fraude, notamment l’utilisation de plus de 15 dispositifs d’accès non autorisés. Cette arrestation a été rendue possible grâce à la coopération entre le FBI, la police du Kosovo, et les bureaux internationaux du DOJ, qui ont tous contribué à sécuriser son extradition. Ces efforts coordonnés soulignent à nouveau l’importance de la collaboration entre les agences pour lutter efficacement contre les réseaux criminels internationaux.

Le marché BlackDB offrait à ses utilisateurs des informations sensibles, telles que des identifiants compromis, permettant de commettre des fraudes fiscales et des vols d’identité. Cette plateforme a fonctionné pendant plusieurs années avant que les autorités ne réussissent à la démanteler. Selon Security Affairs, l’enquête a été dirigée par le FBI, avec un soutien crucial de la police du Kosovo. Cet administrateur de BlackDB risque jusqu’à 55 ans de prison aux États-Unis pour sa participation à ces activités criminelles. Ce cas illustre la gravité des cybercrimes et les peines sévères qui peuvent en résulter.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la cybercriminalité, comme en témoigne la récente opération contre Rydox, un autre marché de la cybercriminalité. En décembre 2024, le DoJ a saisi Rydox, qui fonctionnait depuis 2016 et avait généré environ 230 000 dollars grâce à la vente de données personnelles volées et d’outils de fraude. La plateforme comptait plus de 18 000 utilisateurs et proposait plus de 321 000 produits. Les autorités ont également saisi 225 000 dollars en cryptomonnaie. Ces opérations démontrent l’engagement des autorités à démanteler les réseaux de cybercriminalité et à poursuivre leurs responsables.

