Les dernières actus des cybercriminels (20 déc 2024)

Voici le récapitulatif des principales évolutions législatives et les dernières actus des cybercriminels.

Au cours de la semaine passée, plusieurs opérations internationales ont ciblé des réseaux cybercriminels impliqués dans diverses activités illicites. Les forces de l’ordre ont démantelé 27 plateformes de services DDoS, également appelées « booters » ou « stressers », utilisées pour mener des attaques par déni de service distribué. Cette action, coordonnée par Europol et impliquant 15 pays, a conduit à l’arrestation de trois administrateurs en France et en Allemagne, et à l’identification de plus de 300 utilisateurs de ces services.

En Espagne, une collaboration entre la Police nationale espagnole et la Police nationale du Pérou a permis de démanteler une organisation criminelle spécialisée dans les escroqueries téléphoniques par « vishing ». Cette organisation a escroqué plus de 3 millions d’euros à plus de 10 000 personnes en se faisant passer pour des entités bancaires afin d’obtenir des informations sensibles. L’opération a abouti à 83 arrestations, dont le leader du groupe, et à la saisie de fonds, de dispositifs électroniques et de documents pertinents.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice a inculpé 14 ressortissants nord-coréens pour leur participation présumée à un stratagème frauduleux ayant généré au moins 88 millions de dollars sur six ans. Ces individus, employés par des entreprises basées en Chine et en Russie, ont utilisé de fausses identités pour obtenir des emplois en tant que travailleurs informatiques à distance, détournant les fonds vers la Corée du Nord pour financer des programmes d’armement. Parallèlement, le département d’État américain offre une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour des informations menant à la perturbation de cites.

En Allemagne, l’agence fédérale de cybersécurité (BSI) a réussi à neutraliser un botnet composé de 30 000 dispositifs infectés par le malware BadBox en prenant lnfrastructure de commande et de contrôle. Cette action a permis de prévenir d’éventuelles cyberattaques orchestrées via ce réseau de machines compromises.

Par ailleurs, un ressortissant nigérian a été extradé vers le Nebraska, aux États-Unis, pour répondre à des accusations de fraude électronique. Impliqué dans unpromission de courriels professionnels ayant causé des pertes de plus de 6 millions de dollars à des entreprises, il a été arrêté au Ghana en avril 2023 avant d’être transféré aux autorités américaines.

Enfin, une opération conjointe entre les forces de l’ordre belges et néerlandaises a conduit à l’arrestation de huit membres d’un réseau cybercriminel international. Ce groupe utilisait des locations Airbnb comme centres de fraude temporaires pour mener des campagnes de phishing, se faisant passer pour des employés de banque afin de soutirer des informations financières aux victimes. Les perquisitions ont permis de saisir des supports de données, des téléphones, des articles de luxe et des sommes d’argent importantes.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

Homme de l’Arizona arrêté pour son implication présumée dans des réseaux de cyberterrorisme en ligne. Baron Martin, un résident de 20 ans de Tucson, Arizona, a été arrêté mercredi pour des accusations de production de matériel d’abus sexuel sur mineur et de cyberharcèlement. Son arrestation est liée à son implication dans des réseaux de terreur en ligne, notamment 764 et CVLT, qui sont connus pour… Lire la suite sur CyberScoop

Un ressortissant nigérian a été extradé au Nebraska pour des accusations de fraude par fil. Le procureur des États-Unis, Susan Lehr, a annoncé l’extradition d’Abiola Kayode, 37 ans, du Nigeria vers le district du Nebraska. L’extradition fait suite à une inculpation pour conspiration en vue de commettre une fraude par fil déposée contre Kayode en août 2019. Ce cas met en lumière la coopération internationale en matière de cybersécurité. Lire la suite sur GBHackers On Security